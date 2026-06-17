Tränen bei Algerien-Duell: Darum weinte Messi

Hattrick.

Lionel Messi war es, der im Duell der ÖFB-Gegner Argentinien und Algerien einmal mehr den Unterschied ausgemacht hat.

Der Superstar (38) führte den amtierenden Weltmeister im Alleingang zu einem 3:0-Auftaktsieg und zog gleichzeitig mit Miroslav Klose als WM-Rekordtorschütze gleich.

VIDEO: Messi mit Triplepack zum Auftakt gegen Algerien >>>

Doch nicht nur sein historischer Auftritt sorgt für Gesprächsstoff.

"Schwierige Tage"

Gleich nach seinem ersten Tor in der 17. Spielminute schien der achtfache Weltfußballer nämlich einen Gefühlsausbruch zu haben.

TV-Kameras zeigten, wie Messi im Anschluss an sein Führungstor zu weinen begann.

Über die Gründe für seine Emotionen sprach der Offensiv-Virtuose nach der Partie in einem Interview - allerdings nur kryptisch.

"Ich hatte einige schwierige Tage. Das hatte nichts mit dem Spiel zu tun. Ich habe schwierige und komplizierte Tage durchgemacht. Ich bin der Mannschaft und allen meinen Mitspielern dankbar. Sie waren immer für mich da und haben mir die Kraft gegeben, das durchzustehen".

Als nächster Gegner warten auf Messi und die "Albiceleste" nun am Montag (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) das ÖFB-Team.