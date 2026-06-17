Das sagt Messi zu seiner Galavorstellung gegen Algerien

Es war eine Galavorstellung, die Lionel Messi zum Auftakt gegen Algerien lieferte: Der Superstar erzielte bei Argentiniens 3:0-Erfolg über Algerien alle drei Treffer.

Entsprechend erfreut war er nach der Partie. "Das gemeinsam mit meiner Familie und meinen Teamkollegen zu genießen – mit denen, die immer für mich da sind –, ist ein wirklich schöner Moment", sagte Messi.

Die Mannschaft sei eine "sehr geschlossene, sehr starke Gruppe", richtete er seiner Mannschaft ein Lob aus. "Ich bin einfach glücklich, ich fühle mich gut".

Scaloni "fehlen die Worte"

Auch den Fans sei er besonders dankbar: "Sie haben einmal mehr gezeigt, dass Argentinien verrückt nach diesem Sport ist – wir haben das Stadion wieder vollgepackt."

Argentinien habe das Glück gehabt, "ein hart umkämpftes Spiel zu gewinnen. Es ist wichtig, mit einem Sieg im ersten Spiel zu starten".

Ein Sonderlob gab es wenig überraschend auch von Teamchef Lionel Sacloni. Ihm fehlten mittlerweile "die Worte, um Messi zu beschreiben", jubelte er.

"Seit 20 Jahren hat er uns daran gewöhnt, solche Dinge zu sehen, und er inspiriert jeden, der ihm beim Spielen zusieht", so der Trainer.

Messis Hattrick im Video: