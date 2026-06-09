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An diesen Orten in Wien findet ein Public Viewing zur WM statt
Am Donnerstag startet die WM! LAOLA1 listet einige Orte in Wien auf, an denen es ein Public Viewing geben wird.
Ab 11. Juni rollt der Ball bei der Fußball-Weltmeisterschaft steht!
Nachdem das Turnier in Kanada, Mexiko und den USA stattfindet, finden viele Spiele zur späten Stunde bzw. nachts unserer Zeit statt.
WM - 2026 Der Spielplan im Überblick >>>
Dennoch kann man an vielen Locations in Wien die Spiele live verfolgen. LAOLA1 listet einige Orte für euch auf:
Alle Public-Viewing-Orte in Wien >>>
Champions Sports Bar
Im 1. Bezirk kann man alle Spiele der WM sehen, selbst diese, die in der Nacht stattfinden. Auch für gutes Essen ist gesorgt. Bei den Duellen um 6 Uhr wird Frühstück geboten, beim Anpfiff um 4 Uhr werden Gulasch und Würstel serviert.
Ulrich & Erich
Am St. Ulrichsplatz im siebten Bezirk werden einige wichtige Partien übertragen. Darunter Österreich gegen Jordanien (17.6.) und Österreich gegen Argentinien (22.6.)
Chelsea
Alle Spiele des ÖFB-Teams und mehr kann man im 8. Bezirk miterleben.
Das flash
Wer die Spiele im 20. Bezirk miterleben will, ist im "das flash" gut aufgehoben. Auch hier gibt es ausgewählte Begegnungen zu sehen.
Charlie P´s
Auch auf der Währingerstraße kommen Fußballfans auf ihre Kosten. In diesem Pub werden einige Duelle gezeigt, darunter zwei ÖFB-Spiele.
Gleis//Garten
Im 12. Bezirk werden besondere Spiele auf einer XXL-Leinwand übertragen, darunter Österreich gegen Argentinien.
The Long Hall
Für Essen und Irish-Pub-Feeling ist im 8. Bezirk gesorgt. Hier werden alle ÖFB-Duelle und weitere ausgewählte Gruppenspiele gezeigt.
Immersive Center am Donauturm
Eine weitere große Public-Viewing-Location befindet sich im 22. Bezirk. Tickets werden benötigt.
Cineplexx Donau Zentrum
Ein weiteres Highlight wartet im 22. Bezirk. Dort kann man spezielle Spiele auf der Kinoleinwand verfolgen.
Das sind jedoch nicht die einzigen Möglichkeiten, die Spiele mitzuerleben. Genauere Infos und weitere Orte hat die WKO aufgelistet.