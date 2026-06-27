Norwegen Norwegen NOR
Frankreich Frankreich FRA
Endstand
1:4
1:3 , 0:1
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32-Minuten-Hattrick: Dembele knackt beinahe Österreich-Rekord

Der französische Weltfußballer spielte gegen Norwegen groß auf. Mit seinem Hattrick verfehlte der Angreifer nur knapp eine uralte Bestmarke.

32-Minuten-Hattrick: Dembele knackt beinahe Österreich-Rekord Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Ousmane Dembele avancierte im Spiel zwischen Frankreich und Norwegen zum Spieler des Spiels (zu den Highlights >>>).

Binnen 32 Minuten gelang dem Offensivstar von Paris Saint-Germain ein Hattrick, die Partie entschied er damit quasi im Alleingang.

Erich Probst war schneller

Beinahe knackte er mit seinen drei Treffern auch den WM-Rekord für den schnellsten Hattrick der Turniergeschichte. Am Ende fehlten ihm acht Minuten auf den österreichischen Rekordhalter Erich Probst.

Bei der WM 1954 erzielte Probst im zweiten Gruppenspiel beim 5:0-Sieg gegen die Tschechoslowakei einen Hattrick und benötigte dafür lediglich 24 Minuten.

Österreich zog damals bis ins Halbfinale ein, wo gegen die BR Deutschland Endstation war. Zum Abschluss sicherten sich Probst und Co. mit einem Sieg über Uruguay den dritten Platz.

Die Dembele-Show gegen Norwegen im VIDEO:

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