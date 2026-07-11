"Zwei Minuten Merino" - Presse feiert den Super-Joker

Spanien steht erstmals seit dem WM-Triumph 2010 wieder im Semifinale der Weltmeisterschaft. Gegen Belgien setzte man sich im WM-Viertelfinale mit 2:1 durch (>>> zum Spielbericht).

In den internationalen Medien stehen danach vor allem Matchwinner Mikel Merino und Belgiens Ersatztormann und Pechvogel Senne Lammens im Mittelpunkt.

Spanien

"Marca": "Courtois' Sturz als Schlüssel zum spanischen Triumph bei der WM 2026. Spanien lässt das Duell gegen Frankreich, das als vorweggenommenes Finale gilt, nicht aus. Das spanische Nationalteam schafft es, ins Halbfinale vorzustoßen, um weiterhin den Weg der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika nachzuahmen."

"AS": "Zwei Minuten Merino sind eine ganze Menge. Ein hart erkämpfter Sieg für die Roja, die nun zu den vier besten Mannschaften der Weltmeisterschaft gehört und gegen Frankreich um den Einzug ins Finale spielen wird."

"Mundo Deportivo": "Spanien hat wieder einmal Glück, dass der Heilige Merino auftaucht, um ins Halbfinale zu kommen."

"El Pais": "Der nächste Tanz von Merino trägt Spanien nach dem Sieg gegen Belgien ins Halbfinale gegen Frankreich."

Belgien

"De Standaard": "Die Roten Teufel scheiden im Viertelfinale der Weltmeisterschaft nach einer zwar nicht unlogischen, aber durchaus vermeidbaren 1:2-Niederlage gegen Spanien aus. Das Siegtor für Spanien fiel nach einem Fehler von Tormann Senne Lammens, der kurz zuvor den verletzten Thibaut Courtois ersetzt hatte."

Frankreich

"L'Equipe": "Les Bleus erwartet La Roja. Der verletzungsbedingte Ausfall von Thibaut Courtois wurde den Belgiern zum Verhängnis, die nach einer starken Leistung durch einen Fehler ihres zweiten Torhüters im Stich gelassen wurden."

"Le Parisien": "Es ist Spanien, das Les Bleus im Halbfinal erwartet. Die dominierende La Roja muss bis zur 88. Minute warten, ein Fehler von Senne Lammens macht den Unterschied."

"Le Figaro": "Spanien besiegt Belgien in letzter Minute und trifft am 14. Juli im Halbfinale auf die Bleus. Nachdem die spanische Abwehr ihre weiße Weste eingebüßt hatte, tat sie sich nach der Pause schwerer, die belgischen Konter abzuwehren."

USA

"New York Times": "Spanien nutzt einen Fehler aus, um Belgien aus dem Turnier zu werfen, und sorgt damit für einen Blockbuster gegen Frankreich."

England

"The Telegraph": "Lammens' Fehler besiegelt Belgiens Ausscheiden, während Merino Spanien ins WM-Halbfinale schießt."

"The Guardian": "Wieder einmal war es der großartige Moment von Mikel Merino, und ein ganzes Land feierte mit ihm an der Eckfahne. Der Mann, der vor zwei Jahren als Einwechselspieler die späten, späten Tore erzielte, die Spanien ins Halbfinale der Europameisterschaft brachten, und vor vier Tagen ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft, hat es einfach wieder geschafft."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Courtois verletzt sich, sein Ersatz kommt ins Spiel und richtet ein Desaster an: Merino schickt Spanien ins Halbfinale, Belgien ist ausgeschieden."

Deutschland

"Bild": "Ganz Spanien feiert den Deutschland-Schreck! Merino ist der Mann für die späten Tore: 2024 köpfte er Spanien im EM-Viertelfinale gegen Deutschland in der 119. Minute weiter. Erst am Montag sorgte sein Tor in der ersten Minute der Nachspielzeit für den 1:0-Sieg im Achtelfinale gegen Portugal."