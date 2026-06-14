"KATARstrophe" für die Schweiz: "Wir sind selber schuld"

Es ist die erste WM-Sensation!

Die Schweiz muss sich nach einem späten Gegentreffer mit einem 1:1-Remis gegen Katar begnügen.

"Das ist für uns unglaublich bitter", sagt der Schweizer Goalie Gregor Kobel. "Das ist nicht der Start, den wir uns gewünscht haben. Es ist schade."

"Aber jetzt müssen wir das akzeptieren und damit umgehen. Vielleicht gut, dass es jetzt im ersten Spiel passiert ist", so Kobel. "Uns haben Präzision und Intensität gefehlt. Wir hätten es mehr erzwingen müssen."

Für die Eidgenossen ist es bei ihren großen Ambitionen ein erster Rückschlag. Katar schreibt hingegen Geschichte und holt den ersten WM-Punkt in der Historie.

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Besonders eine Szene wird für längere Zeit in Erinnerung bleiben.

Strittiger Elfmeter

Es ist die 14. Minute, als die Schweizer eine Lücke in der Defensive von Katar ausnutzen . Remo Freuler bekommt den Ball und läuft auf das Tor zu.

Katar-Goalie Mahmud Abunada bringt den Schweizer im Strafraum zu Fall und es gibt Elfmeter. Doch der VAR überprüft eine mögliche Abseitsstellung. Der Elfmeter bleibt bestehen, aber die Entscheidung ist äußerst umstritten.

Embolo übernimmt selbst die Verantwortung und trifft zur 1:0-Führung. Die "Nati" schreibt damit sogar Geschichte. Denn es ist im 42. WM-Spiel das erste Elfmeter-Tor für die Schweiz.

Schweizer Chanchenwucher wird von Katar spät bestraft

Daraufhin dominiert die Schweiz die Partie in allen Belangen. Allerdings lässt der WM-Viertelfinalist der letzten drei Turniere jegliche Chancen aus - und wird dafür spät bestraft.

Denn Katar-Verteidiger Boualem Khoukhi köpft den großen Underdog in der Nachspielzeit zum Remis und sorgt für die Schweizer Blamage.

"Wir sind selber schuld", meinte Abwehrstar Manuel Akanji. "Uns fehlte die Entschlossenheit vor dem Tor."

Nun ist die Schweiz am Donnerstag gegen Bosnien und Herzegowina gefordert. Katar will dann auch gegen Co-Gastgeber Kanada überraschen.

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