Last-Minute-Schock! Schweiz patzt gegen Katar

Die Schweiz verpasst zum Auftakt der WM 2026 einen sicher geglaubten Sieg. Die "Nati" muss sich im ersten Gruppenspiel der Gruppe B gegen Katar trotz drückender Überlegenheit mit einem 1:1 begnügen.

Nach dem 1:1 zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina hätten die Eidgenossen mit einem Sieg die alleinige Tabellenführung übernommen. Stattdessen sorgt ein später Treffer von Kapitän Boualem Khoukhi für lange Gesichter bei den Schweizern.

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Partie beginnt mit Warnschuss

Dabei beginnt die Partie durchaus mit einem Warnschuss. Bereits in der zweiten Minute leistet sich Manuel Akanji einen folgenschweren Fehler, Edmilson Junior läuft alleine auf Gregor Kobel zu. Der Schweizer Schlussmann reagiert jedoch glänzend und verhindert den frühen Rückstand.

Danach übernimmt die Schweiz zunehmend die Kontrolle. Dan Ndoye vergibt zunächst aus spitzem Winkel gegen Mahmud Abunada (6.), ehe er wenig später die Führung auf dem Fuß hat. Nach einer idealen Hereingabe von Ricardo Rodriguez setzt der Offensivspieler den Ball aus aussichtsreicher Position über das Tor (10.).

Embolo trifft vom Punkt

Die Schweizer drücken weiter auf das Tempo. Akanji scheitert nach einem Freistoß von Ruben Vargas am stark reagierenden Abunada (12.), ehe die entscheidende Szene der ersten Halbzeit folgt.

Freuler wird nach einer Kopfballverlängerung von Breel Embolo im Strafraum von Abunada zu Fall gebracht. Nach längerer VAR-Überprüfung bleibt die Entscheidung bestehen. Den fälligen Strafstoß verwandelt Embolo souverän zum 1:0 (17.).

Auch danach bleibt die "Nati" klar überlegen. Denis Zakaria scheitert nach einem Doppelpass mit Embolo am glänzend aufgelegten Abunada (21.), Ndoye vergibt eine weitere gute Möglichkeit (35.).

Kurz vor der Pause entwickelt sich die Partie endgültig zu einer One-Man-Show des katarischen Torhüters. Abunada verhindert gegen Ndoye (45.+1), Vargas (45.+3) und Aebischer (45.+6) weitere Gegentreffer und hält seine Mannschaft damit im Spiel.

So geht es trotz 14 Schweizer Abschlüssen mit einer für Katar schmeichelhaften 0:1-Hypothek in die Kabinen.

Chancenwucher bei den Eigenossen

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt die Schweiz die klar bessere Mannschaft. Granit Xhaka verfehlt mit einem Distanzschuss nur knapp das Tor (49.), wenig später lässt Ndoye nach einer Flanke von Freuler die nächste gute Gelegenheit liegen (50.).

In weiterer Folge kontrollieren die Eidgenossen Ball und Gegner, schaffen es aber nicht, die Partie endgültig zu entscheiden. Katar verteidigt leidenschaftlich und darf dank seines überragenden Keepers weiter hoffen.

Die größte Chance auf die Vorentscheidung vergibt Vargas in der 75. Minute. Der Offensivspieler wird links freigespielt, scheitert jedoch erneut an Abunada. Nur eine Minute später setzt Embolo den Ball aus spitzem Winkel ans Außennetz (76.). Auch Joker Johan Manzambi verpasst das 2:0 mit einem Distanzschuss knapp (81.).

Khoukhi schockt die Schweiz

Die vergebenen Möglichkeiten sollten sich bitter rächen.

Als bereits alles auf einen Schweizer Auftaktsieg hindeutet, schlägt Katar in der fünften Minute der Nachspielzeit eiskalt zu. Nach einer Flanke in den Strafraum steigt Kapitän Boualem Khoukhi am höchsten und köpft den Ball unhaltbar zum 1:1-Ausgleich ins Netz (90.+5).

Für die Kataris ist es ein völlig überraschender Punktgewinn und zugleich ein historischer Erfolg bei Weltmeisterschaften. Die Schweiz hingegen muss sich nach einer über weite Strecken dominanten Vorstellung vorwerfen lassen, zahlreiche Chancen ungenutzt gelassen zu haben.

Damit halten sowohl die Schweiz als auch Katar nach dem ersten Spieltag bei einem Punkt. Alle vier Teams in der Gruppe B sind punkt- und torgleich.

Für die Schweiz geht es am Donnerstag (21:00 Uhr MESZ) gegen Bosnien-Herzegowina weiter. Katar trifft am Freitag (0:00 Uhr MESZ) auf Co-Gastgeber Kanada.

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