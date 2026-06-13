Weltmeister-Fluch? So performten die letzten 10 Titelverteidiger

Einen WM-Titel zu holen, ist bereits schwierig genug. Diesen vier Jahre später auch noch zu verteidigen, scheint oftmals eine unlösbare Aufgabe zu sein.

Einige Länder waren knapp dran, für andere Titelverteidiger endete die folgende WM wiederum in einem Desaster.

Mit Italien (1934, 1938) und Brasilien (1958, 1962) schafften es zwei Länder, ihren WM-Titel bei der folgenden Endrunde zu wiederholen - somit liegt die letzte erfolgreiche Titelverteidigung aber bereits 64 Jahre zurück.

Kein gutes Omen also für Österreichs WM-Gruppengegner Argentinien? Wir haben die letzten zehn WM-Titelverteidigungen genauer unter die Lupe genommen.

WM 2026: Spielplan/Ergebnisse >>>

WM 2026: Alle Gruppen >>>

Italien

1982: Weltmeister

1986: Out im Achtelfinale