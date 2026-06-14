"Absolutes No-Go" - Kritik an Klopp und Müller nach TV-Aussage

Jürgen Klopp und Thomas Müller sind bei dieser WM für MagentaTV als Experten im Einsatz.

Beim WM-Eröffnungsspiel, als über die deutsche Nationalmannschaft und die mögliche Aufstellung für das Auftaktspiel gegen Curaçao (Sonntag, 19 Uhr im LIVE-Ticker >>>) diskutiert wurde, sagte Klopp nach Müllers Einschätzung der Überlegungen: "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf“ – und fügte ein "noch" hinzu.

Klopp und Müller reagierten darauf mit lautem Lachen. Der Ex-Bayern-Profi entgegnete: "Kloppo! Wir haben Juni. Du bist schon im September."

Möller: "Finde es ein wenig respektlos"

Andy Möller äußerte sich im "Doppelpass" anschließend kritisch:

"Es kommt mir ein bisschen wie Gaudimax vor bei den beiden. Immer wenn man da einschaltet, jeder zweite Satz ist ein Joke, wird nur gelacht. Es fehlt mir echt ein bisschen die Sachlichkeit und ich finde, man kann viel sagen, viel reden. Aber das geht nicht, so ein Satz. Ich finde es auch ein wenig respektlos, weil wir gerade bei der Medienlandschaft von heute wissen, was daraus gemacht wird."

Er sagt weiter: "Das ist ein No-Go! Man muss es ja auch vielleicht mal umdrehen: Wenn Jürgen Klopp Bundestrainer wäre und im Hintergrund würden solche Sachen laufen … Ich glaube, da wäre er auch nicht so amüsiert drüber."

Vor einem Millionenpublikum fragwürdig

Auch Ex-Profi Effenberg sagt: "Das geht nicht! Er spricht vor einem Millionenpublikum. Er erwartet eigentlich in der Rolle des Trainers genau dasselbe. Also, dass nicht über irgendjemand gesprochen wird und dann noch so mit dem Lachen auch hinten raus."

Effenberg führte weiter aus: "Ich würde sagen, so einen Spruch kannst du gerne machen beim Bierchen. In der Bar, wenn die beiden alleine sind, aber nicht vom Millionenpublikum. Das ist ein absolutes No-Go."