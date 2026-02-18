Ried-Talent nimmt wohl an WM-Playoffs teil

Rieds Jussef Nasrawe nimmt im März wohl an den Playoffs um ein Ticket für die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA teil. Das berichtet "Transfermarkt".

Demnach wird der 18-Jährige vom irakischen Verband nominiert. Nasrawe ist in München geboren und absolvierte bereits Spiele für DFB-Nachwuchsteams. Anfang der Woche soll der Doppelstaatsbürger seinen irakischen Pass erhalten haben.

Der Irak trifft im interkontinentalen WM-Playoff auf den Gewinner des Spiels Bolivien gegen Suriname. Bei einem Playoff-Sieg würde der Irak in WM-Gruppe I mit Frankreich, dem Senegal und Norwegen kommen.

Trainings unter Kompany

Nasrawe wechselte im Winter vom FC Bayern München per Leihe zur SV Ried. Die Innviertler besitzen laut "Transfermarkt" eine Kaufoption.

Beim 1:1 gegen den LASK am vergangenen Wochenende gab der Mittelfeldspieler, der auch links hinten zum Einsatz kommen kann, sein Debüt in der ADMIRAL Bundesliga.

In München trainierte der Youngster regelmäßig bei den Bayern-Profis unter Trainer Vincent Kompany mit. Im Herbst lief er für die Zweitvertretung der Münchner in der Regionalliga auf und zählte dort zu den Stammspielern.