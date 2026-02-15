Athlet
Zeitraum
Sportart
G
S
B
1.
Johannes Klaebo
NOR
2018-2026
Langlauf
9
1
1
2.
Marit Björgen
NOR
2002-2018
Langlauf
8
4
3
3.
Ole Einar Björndalen
NOR
1998-2014
Biathlon
8
4
1
4.
Björn Dählie
NOR
1992-1998
Langlauf
8
4
-
5.
Tobias Wendl
GER
2014-2026
Rodeln
7
1
-
.
Tobias Arlt
GER
2014-2026
Rodeln
7
1
-
7.
Ireen Wüst
NED
2006-2022
Eisschnell
6
5
2
8.
Ljubow Jegorowa
RUS
1992/1994
Langlauf
6
3
-
9.
Victor An
RUS/KOR
2006/2014
Shorttrack
6
-
2
10.
Natalie Geisenberger
GER
2010-2022
Rodeln
6
-
1
Weiters
.
Felix Gottwald
AUT
2002-2010
Nord. Kombi
3
1
3
.
Thomas Morgenstern
AUT
2006/10
Skispringen
3
1
-
.
Matthias Mayer
AUT
2014-2018
Ski Alpin
3
-
1
.
Toni Sailer
AUT
1956
Ski Alpin
3
-
-
Historisch! Klaebo ist Nummer 1 der Olympia-Bestenliste
Johannes Høsflot Klæbo schreibt Geschichte! 🥇 Mit Gold in der Langlauf-Staffel ist der Norweger nun der erfolgreichste Winter-Sportler der Historie. Bestenliste:
Der Wintersport hat einen neuen König: Johannes Høsflot Klæbo. Mit dem Sieg in der prestigeträchtigen Langlauf-Staffel der Männer am Sonntag fixiert der norwegische Superstar sein bereits viertes Gold bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina.
Es ist seine insgesamt neunte Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen. Damit setzt sich Klæbo an die Spitze der ewigen Bestenliste. Er lässt seine legendären Landsleute Bjørn Dæhlie, Marit Bjørgen und Ole Einar Bjørndalen (alle 8-mal Gold) hinter sich und krönt sich zum erfolgreichsten Winter-Olympioniken der Geschichte.
Ein Rekord für die Ewigkeit?
Was Klæbo in Tesero leistet, grenzt an Perfektion. Nachdem er bereits im Skiathlon, im Sprint und über die 10 km triumphierte, führte er die norwegische Staffel heute zum erwarteten Sieg.
Mit erst 29 Jahren hat er den ewigen Rekord nicht nur gebrochen, sondern scheint ihn in Sphären zu heben, die für Generationen unerreicht bleiben könnten. Und das Beste: In der Schlusswoche bieten sich dem „Ski-König“ noch weitere Chancen, sein Goldkonto weiter aufzustocken.