Historisch! Klaebo ist Nummer 1 der Olympia-Bestenliste

Der Wintersport hat einen neuen König: Johannes Høsflot Klæbo. Mit dem Sieg in der prestigeträchtigen Langlauf-Staffel der Männer am Sonntag fixiert der norwegische Superstar sein bereits viertes Gold bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina.

Es ist seine insgesamt neunte Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen. Damit setzt sich Klæbo an die Spitze der ewigen Bestenliste. Er lässt seine legendären Landsleute Bjørn Dæhlie, Marit Bjørgen und Ole Einar Bjørndalen (alle 8-mal Gold) hinter sich und krönt sich zum erfolgreichsten Winter-Olympioniken der Geschichte.

Ein Rekord für die Ewigkeit?

Was Klæbo in Tesero leistet, grenzt an Perfektion. Nachdem er bereits im Skiathlon, im Sprint und über die 10 km triumphierte, führte er die norwegische Staffel heute zum erwarteten Sieg.

Mit erst 29 Jahren hat er den ewigen Rekord nicht nur gebrochen, sondern scheint ihn in Sphären zu heben, die für Generationen unerreicht bleiben könnten. Und das Beste: In der Schlusswoche bieten sich dem „Ski-König“ noch weitere Chancen, sein Goldkonto weiter aufzustocken.

Die größten Winter-Olympioniken - Bestenliste Top 10: