NEWS

Historisch! Klaebo ist Nummer 1 der Olympia-Bestenliste

Johannes Høsflot Klæbo schreibt Geschichte! 🥇 Mit Gold in der Langlauf-Staffel ist der Norweger nun der erfolgreichste Winter-Sportler der Historie. Bestenliste:

Historisch! Klaebo ist Nummer 1 der Olympia-Bestenliste Foto: © GEPA
Kommentare

Der Wintersport hat einen neuen König: Johannes Høsflot Klæbo. Mit dem Sieg in der prestigeträchtigen Langlauf-Staffel der Männer am Sonntag fixiert der norwegische Superstar sein bereits viertes Gold bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina.

Es ist seine insgesamt neunte Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen. Damit setzt sich Klæbo an die Spitze der ewigen Bestenliste. Er lässt seine legendären Landsleute Bjørn Dæhlie, Marit Bjørgen und Ole Einar Bjørndalen (alle 8-mal Gold) hinter sich und krönt sich zum erfolgreichsten Winter-Olympioniken der Geschichte.

Ein Rekord für die Ewigkeit?

Was Klæbo in Tesero leistet, grenzt an Perfektion. Nachdem er bereits im Skiathlon, im Sprint und über die 10 km triumphierte, führte er die norwegische Staffel heute zum erwarteten Sieg.

Mit erst 29 Jahren hat er den ewigen Rekord nicht nur gebrochen, sondern scheint ihn in Sphären zu heben, die für Generationen unerreicht bleiben könnten. Und das Beste: In der Schlusswoche bieten sich dem „Ski-König“ noch weitere Chancen, sein Goldkonto weiter aufzustocken.

Die größten Winter-Olympioniken - Bestenliste Top 10:

Athlet

Zeitraum

Sportart

G

S

B

1.

Johannes Klaebo

NOR

2018-2026

Langlauf       

9

1

1

2.

Marit Björgen

NOR

2002-2018

Langlauf

8

4

3

3.

Ole Einar Björndalen

NOR    

1998-2014  

Biathlon       

8

4

1

4.

Björn Dählie

NOR            

1992-1998  

Langlauf       

8

4

-

5.

Tobias Wendl

GER

2014-2026

Rodeln

7

1

-

.

Tobias Arlt

GER

2014-2026

Rodeln

7

1

-

7.

Ireen Wüst

NED

2006-2022

Eisschnell

6

5

2

8.

Ljubow Jegorowa

RUS         

1992/1994  

Langlauf       

6

3

-

9.

Victor An

RUS/KOR

2006/2014

Shorttrack

6

-

2

10.

Natalie Geisenberger

GER

2010-2022

Rodeln

6

-

1

Weiters 

.

Felix Gottwald

AUT

2002-2010

Nord. Kombi

3

1

3

.

Thomas Morgenstern

AUT

2006/10

Skispringen

3

1

-

.

Matthias Mayer

AUT

2014-2018

Ski Alpin

3

-

1

.

Toni Sailer

AUT            

1956       

Ski Alpin      

3

-

-

Mehr zum Thema

Historisch! Klaebo ist Nummer 1 der Olympia-Bestenliste

Historisch! Klaebo ist Nummer 1 der Olympia-Bestenliste

Olympia
4
Olympia heute: Skispringen der Frauen auf der Großschanze

Olympia heute: Skispringen der Frauen auf der Großschanze

Olympia
Olympia LIVE - Springen auf der Großschanze: Das Ergebnis

Olympia LIVE - Springen auf der Großschanze: Das Ergebnis

Olympia
Olympia LIVE: Männer-Skispringen auf der Großschanze

Olympia LIVE: Männer-Skispringen auf der Großschanze

Olympia
2
Langlauf-Staffel: Neuntes Gold! Klaebo schreibt Geschichte

Langlauf-Staffel: Neuntes Gold! Klaebo schreibt Geschichte

Olympia
Olympia LIVE: Die Entscheidung im Riesentorlauf der Frauen

Olympia LIVE: Die Entscheidung im Riesentorlauf der Frauen

Olympia
57
Beierl im Monobob nach erstem Tag weit zurück

Beierl im Monobob nach erstem Tag weit zurück

Olympia

Kommentare

Wintersport Olympia 2022 Olympische Spiele Marit Björgen Ole Einar Björndalen Björn Dählie Felix Gottwald Thomas Morgenstern Olympia 2026