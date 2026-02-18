Diese ÖFB-Frauen starten in die WM-Qualifikation

Das ÖFB-Frauen-Nationalteam startet im März in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien.

Am 3. März trifft die Auswahl von Teamchef Alexander Schriebl in Mödling auf Norwegen (18:00 Uhr). Der zweite Gegner ist am 7. März Slowenien (Koper, 19:00 Uhr).

Die Vorbereitung auf das WM-Quali-Doppel startet am 25. Februar und geht erstmals am ÖFB Campus über die Bühne. Die Vorfreude sei bereits groß.

"Der Campus gewährleistet, dass wir uns unter Top-Bedingungen auf die erste große Aufgabe gegen Norwegen vorbereiten können. Wir genießen hier nicht nur kurze Wege, die es auch Mitarbeiter:innen des ÖFB ermöglichen, näher am Frauen-Nationalteam zu sein, sondern können auch noch mehr Nähe zu Fans, Medien und Journalist:innen aufbauen“, so Schriebl, dessen Team am Sonntag, 1. März 2026 um 11:15 Uhr am ÖFB Campus ein öffentliches Training absolvieren wird.

Reissner erstmals dabei

Stürmerin Nicole Billa kehrt in das Aufgebot zurück. Die Angreiferin des VfB Stuttgart erzielte in der laufenden Zweitliga-Saison in Deutschland 13 Treffer in 17 Partien. "Sie bringt in der Box etwas Spezielles mit, das uns gerade in diesen beiden ersten WM-Qualifikationsspielen helfen kann", sagt Schriebl.

Naika Reissner von Union Berlin steht erstmals im Aufgebot. "Naikas Entwicklung verfolge ich schon lange vor meiner Zeit beim österreichischen Frauen-Nationalteam und wir freuen uns, dass sie nach überstandener Verletzung nun bereit für eine Nominierung ist. Sie zeigt bei Union Berlin tolle Leistungen und ist mit ihrem starken linken Fuß eine interessante Spielerin, die auch mit ihren technischen Fähigkeiten überzeugt", so Schriebl über die 21-Jährige.

Mit Larissa Rusek, Sarah Gutmann und Nicole Ojukwu stehen drei weitere, potenzielle Debütantinnen im 23 Spielerinnen umfassenden Kader.

Zu den prominenten Abwesenden zählen unter anderem die langzeitverletzten Lilli Purtscheller, Sarah Zadrazil, Marie-Therese Höbinger und Manuela Zinsberger. Außerdem musste die angeschlagene Laura Wienroither absagen.

Traum von erster WM-Teilnahme lebt

Der Nationalcoach sieht die Norwegerinnen im Auftaktmatch als klare Favoritinnen. "Sie sind ein echtes Topteam in Europa mit richtig tollen Spielerinnen, die bei Topklubs führende Rollen übernehmen. Sie sind auch sehr diszipliniert und haben den Anspruch, in der Gruppe Erster zu werden – das sagt schon viel über ihre Qualität aus. Wir müssen gegen den Ball richtig bissig und aggressiv sein, aber auch selbst lange Ballbesitzphasen kreieren."

Nur der Sieger der Gruppe, in die auch noch der große Favorit Deutschland gelost wurde, ist fix für die WM 2027 in Brasilien qualifiziert. Alle anderen bestreiten im Herbst Play-offs. "Wenn man realistisch ist, wird Platz eins vergeben sein. Im Herbst wird es dann richtig interessant", erklärte Schriebl. Die Gruppenphase der WM-Quali sei quasi als Vorbereitung aufs Play-off zu sehen. "Wir wollen jetzt gute Spiele und Ergebnisse, um uns in unserem Prozess weiter zu festigen."

Über allem steht das große Ziel, erstmals zu einer WM zu reisen. Die ersten sechs Anläufe der ÖFB-Frauen blieben erfolglos, diesmal soll es laut Schriebl klappen. "Die Spielerinnen sind sehr hungrig darauf, dass es Wirklichkeit wird. Wir wünschen es uns extrem, doch es ist kein Muss. Es ist realistisch, wenn wir es schaffen, diesem Traum alles unterzuordnen. Man darf träumen und versuchen, Träume zu verwirklichen."

Kader des Frauen-Nationalteams

TOR: EL SHERIF Mariella (SV Werder Bremen/GER/4), PAL Jasmin (FK Austria Wien/6/), RUSEK Larissa (Juventus Turin/ITA/0)

ABWEHR: D‘ANGELO Chiara (SV Werder Bremen/6/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/23/3), GUTMANN Sarah (SV Werder Bremen/0/0), HANSHAW Verena (West Ham/ENG/125/10), KIRCHBERGER Virginia (FK Austria Wien/119/5), NASCHENWENG Katharina (FC Bayern München/GER/53/6), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/75/10), WENGER Claudia (Bayer 04 Leverkusen/12/0)

MITTELFELD: DUNST Barbara (FC Bayern München/89/13), HILLEBRAND Sophie (Hamburger SV/GER/6/1), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/23/2), OJUKWU Nicole (FC Freiburg/GER/0/0), PLATTNER Maria (FC Bayern München II/GER/17/5), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/161/25), REISSNER Naika (1. FC Union Berlin/GER/0), SCHASCHING Annabel (RB Leipzig/GER/32/3)

ANGRIFF: BILLA Nicole (VFB Stuttgart/GER/106/47) BRUNNTHALER Melanie (Hamburger SV/GER/5/0), CAMPBELL Eileen (Union Berlin/GER/28/9), HICKELSBERGER Julia (Galatasaray Istanbul/TUR/47/9),

Auf Abruf:

BRUNOLD Carina (SKN St. Pölten/8/0), GEORGIEVA Marina (1. FC Union Berlin/GER/48/0), GRABOVAC Sara (FC Red Bull Salzburg/0/0), GURTNER Andrea (Trabzonspor/TUR/0), HAIDNER Larissa (Hamburger SV/GER/0/0), KLEIN Jennifer (SKN St. Pölten/21/2), LEITNER Annelie (DUX Logrono/ESP/0/0), MÄDL Valentina (Bayer 04 Leverkusen/GER/0/0), MAGERL Julia (RB Leipzig/GER/4/1), PINTHER Viktoria (FC Como/ITA/53/2), RUKAVINA Magdalena (SKN St. Pölten/1/0), SARAC Ines (First Vienna FC 1894/0/0), SCHIRMBRAND Sophia (FC Red Bull Salzburg/0/0), SCHÖFFEL Louise (FK Austria Wien/0/0), SCHÖNWETTER Christina (VfL Wolfsburg/GER/0), SPINN Laura (FC Red Bull Salzburg/0/0), SPINN Greta (FC Red Bull Salzburg/0/0), WEISS Tatjana (FK Austria Wien/0/0), WIRNSBERGER Anna (SK Sturm Graz/0/0)