Bestenliste: Die erfolgreichsten Athlet:innen bei Olympia 2026

Wer krönt sich zum Olympia-König von Mailand & Cortina? 🥇 Hier findest Du das aktuelle Ranking der erfolgreichsten Sportler:innen bei Olympia 2026.

Bestenliste: Die erfolgreichsten Athlet:innen bei Olympia 2026 Foto: © GEPA
Wer drückt den Olympischen Winterspielen 2026 seinen Stempel auf? In Mailand und Cortina d’Ampezzo kämpfen die besten Wintersportler der Welt um Edelmetall.

Medaillenspiegel - Olympia 2026>>>

Wer räumt am meisten ab? Wer steht am Ende als erfogreichster Athlet oder Athletin in den Rekordbüchern.

Die erfolgreichsten Medaillensammler:innen bei Olympia 2026

