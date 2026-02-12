Bestenliste: Die erfolgreichsten Athlet:innen bei Olympia 2026

Wer drückt den Olympischen Winterspielen 2026 seinen Stempel auf? In Mailand und Cortina d’Ampezzo kämpfen die besten Wintersportler der Welt um Edelmetall.

Medaillenspiegel - Olympia 2026

Wer räumt am meisten ab? Wer steht am Ende als erfogreichster Athlet oder Athletin in den Rekordbüchern.

Die erfolgreichsten Medaillensammler:innen bei Olympia 2026