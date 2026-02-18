NEWS

Salzburgs Beichler war wohl Wunschkandidat bei Bundesliga-Klub

Laut eines Berichts hätte der Steirer im Winter in seine Heimat zurückkehren können.

Salzburgs Beichler war wohl Wunschkandidat bei Bundesliga-Klub Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Mittwoch wurde Daniel Beichler als neuer Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg präsentiert. Alle Details >>>

Der gebürtige Grazer ist der Nachfolger von Thomas Letsch, der am Dienstagabend von seinen Aufgaben entbunden wurde.

Beichler gelang in Salzburg der Aufstieg aus der Red Bull Akademie und über den FC Liefering in die ADMIRAL Bundesliga. Im Winter hätte der 37-Jährige aber womöglich bei einem Konkurrenten der "Bullen" unterschreiben können.

Keine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte

Wie der "KURIER" berichtet, war Beichler ein Wunschkandidat beim SK Sturm Graz. Der amtierende Bundesliga-Meister präsentierte kurz vor dem Jahreswechsel bekanntlich Fabio Ingolitsch als neuen Cheftrainer.

Zu dem kolportierten Sturm-Interesse passt die Aussage von Salzburgs Geschäftsführer Sport Marcus Mann, der in einer Aussendung sagte, dass andere Klubs Beichler in der jüngeren Vergangenheit im Blick hatten.

Für den Steirer wäre es eine Rückkehr in die Heimat gewesen. Während seiner aktiven Spielerkarriere absolvierte er 151 Spiele für die Grazer (45 Tore, 17 Assists).

Mehr zum Thema

Er ist der neue Salzburg-Trainer!

Er ist der neue Salzburg-Trainer!

Bundesliga
234
Alle Salzburg-Trainer in der Ära Red Bull

Alle Salzburg-Trainer in der Ära Red Bull

Bundesliga
4
Klopp über Letsch-Aus: "Müssen anders Fußball spielen"

Klopp über Letsch-Aus: "Müssen anders Fußball spielen"

Bundesliga
83
Offiziell! Salzburg trennt sich von Letsch

Offiziell! Salzburg trennt sich von Letsch

Bundesliga
274
Sturm: So geht es den verletzten Kiteishvili und Gazibegovic

Sturm: So geht es den verletzten Kiteishvili und Gazibegovic

Bundesliga
5
Dritte Entlassung nach GAK-Duell: Auch Letsch erwischt es

Dritte Entlassung nach GAK-Duell: Auch Letsch erwischt es

Bundesliga
15
Sabitzer-Teamkollege vor Sprung in die Premier League?

Sabitzer-Teamkollege vor Sprung in die Premier League?

Deutsche Bundesliga
1

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg SK Sturm Graz Daniel Beichler Gerüchteküche