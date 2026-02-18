Salzburgs Beichler war wohl Wunschkandidat bei Bundesliga-Klub

Keine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte
Wie der "KURIER" berichtet, war Beichler ein Wunschkandidat beim SK Sturm Graz. Der amtierende Bundesliga-Meister präsentierte kurz vor dem Jahreswechsel bekanntlich Fabio Ingolitsch als neuen Cheftrainer.
Zu dem kolportierten Sturm-Interesse passt die Aussage von Salzburgs Geschäftsführer Sport Marcus Mann, der in einer Aussendung sagte, dass andere Klubs Beichler in der jüngeren Vergangenheit im Blick hatten.
Für den Steirer wäre es eine Rückkehr in die Heimat gewesen. Während seiner aktiven Spielerkarriere absolvierte er 151 Spiele für die Grazer (45 Tore, 17 Assists).