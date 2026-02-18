Salzburgs Beichler war wohl Wunschkandidat bei Bundesliga-Klub

Am Mittwoch wurde Daniel Beichler als neuer Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg präsentiert. Alle Details >>>

Der gebürtige Grazer ist der Nachfolger von Thomas Letsch, der am Dienstagabend von seinen Aufgaben entbunden wurde.

Beichler gelang in Salzburg der Aufstieg aus der Red Bull Akademie und über den FC Liefering in die ADMIRAL Bundesliga. Im Winter hätte der 37-Jährige aber womöglich bei einem Konkurrenten der "Bullen" unterschreiben können.