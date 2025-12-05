NEWS

Heute LIVE: Die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2026

In Washington werden ab 18:00 Uhr die Gruppen für die Weltmeisterschaft ausgelost. Zum LIVE-Ticker:

Heute LIVE: Die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2026 Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Endlich ist es so weit!

Am Freitag (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) werden die Gruppen für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost.

Österreich gehört Lostopf 2 an und umgeht damit starke Gegner wie Kroatien oder Uruguay. Auf einen Top-Gegner (wohl aus Topf 1) könnte das ÖFB-Team aber durchaus treffen.

Die WM-Auslosung könnt ihr in der LIVE-Watchparty mit der Ansakonferenz auf YouTube verfolgen >>>

Moderiert wird die Veranstaltung in Washington DC von Heidi Klum, Kevin Hart und Danny Ramirez. Als "Los-Feen" fungieren hingegen Sport-Größen wie Tom Brady, Wayne Gretzky oder Shaquille O'Neal. Rio Ferdinand führt durch die Auslosung.

Die Einteilung der WM-Lostöpfe:

Topf 1: Kanada, Mexiko, USA, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland

Topf 2: Österreich, Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, Australien

Topf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika 

Topf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Neuseeland, UEFA-Playoff A, UEFA-Playoff B, UEFA-Playoff C, UEFA-Playoff D, FIFA-Playoff 1, FIFA-Playoff 2

Mit ÖFB! Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

Slideshow starten

43 Bilder

Mehr zum Thema

Der Computer sagt: Das ist der WM-Favorit 2026!

Der Computer sagt: Das ist der WM-Favorit 2026!

FIFA WM
8
Watchparty! Verfolge die WM-Auslosung mit der Ansakonferenz

Watchparty! Verfolge die WM-Auslosung mit der Ansakonferenz

Bundesliga
3
Deine ÖFB-Wunschgruppe für die WM - Stimme ab!

Deine ÖFB-Wunschgruppe für die WM - Stimme ab!

FIFA WM
29
WM-Auslosung: Unsere Wunsch- und Horror-Gruppen

WM-Auslosung: Unsere Wunsch- und Horror-Gruppen

ÖFB-Team
26
L1-Supercomputer: Die wahrscheinlichsten WM-Gegner für den ÖFB

L1-Supercomputer: Die wahrscheinlichsten WM-Gegner für den ÖFB

ÖFB-Team
28
Vor WM-Auslosung: Rangnick über "Wunschlos" und EM-Erinnerungen

Vor WM-Auslosung: Rangnick über "Wunschlos" und EM-Erinnerungen

ÖFB-Team
25
Tickets, Visum, TV: Was Fans zur WM 2026 wissen müssen

Tickets, Visum, TV: Was Fans zur WM 2026 wissen müssen

FIFA WM
9
Kommentare

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 ÖFB-Team Österreich (Team, Fußball) WM-Eröffnungsspiel