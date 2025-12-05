Endlich ist es so weit!

Am Freitag (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) werden die Gruppen für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost.

Österreich gehört Lostopf 2 an und umgeht damit starke Gegner wie Kroatien oder Uruguay. Auf einen Top-Gegner (wohl aus Topf 1) könnte das ÖFB-Team aber durchaus treffen.

Die WM-Auslosung könnt ihr in der LIVE-Watchparty mit der Ansakonferenz auf YouTube verfolgen >>>

Moderiert wird die Veranstaltung in Washington DC von Heidi Klum, Kevin Hart und Danny Ramirez. Als "Los-Feen" fungieren hingegen Sport-Größen wie Tom Brady, Wayne Gretzky oder Shaquille O'Neal. Rio Ferdinand führt durch die Auslosung.

Die Einteilung der WM-Lostöpfe:

Topf 1: Kanada, Mexiko, USA, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland

Topf 2: Österreich , Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, Australien

Topf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika

Topf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Neuseeland, UEFA-Playoff A, UEFA-Playoff B, UEFA-Playoff C, UEFA-Playoff D, FIFA-Playoff 1, FIFA-Playoff 2