Der Computer sagt: Das ist der WM-Favorit 2026!

Spanien wird am ehesten die WM gewinnen!

Das zumindest ist das Ergebnis von 100.000 Computersimulationen, die vor der Auslosung der WM-Gruppen von "Football meets Data" durchgeführt wurden.

Demnach soll die Wahrscheinlichkeit eines WM-Titels der Spanier 22 Prozent betragen, Argentinien (14 Prozent) und Frankreich mit neun Prozent folgen. Dass Harry Kane und Co. - die Siegwahrscheinlichkeit beträgt acht Prozent - den Fußball nach Hause holen, ist auch nicht ganz unwahrscheinlich.

Eher kein Sommermärchen

Keine allzu großen Chancen dürfen sich laut der Simulation die Deutschen machen (zwei Prozent).

Noch unwahrscheinlicher ist allerdings ein Sieg der ÖFB-Elf - hier beträgt die Wahrscheinlichkeit gerade einmal ein Prozent.