🔢 Ahead of tomorrow's 🌎 World Cup draw, we ran 100,000 simulations to see who the pre-draw favorites are.— Football Meets Data (@fmeetsdata) December 4, 2025
To no surprise - 🇪🇸 Spain.
⌛️ We will run the sims again tomorrow to see how the draw impacted these probabilities.
📈📉 We will also report biggest winners/losers of… pic.twitter.com/WDufzSfb9m
Der Computer sagt: Das ist der WM-Favorit 2026!
Um die Wahrscheinlichkeiten eines WM-Gewinns herauszufinden, wurden 100.000 Simulationen durchgeführt. Das sind die Top-Favoriten:
Spanien wird am ehesten die WM gewinnen!
Das zumindest ist das Ergebnis von 100.000 Computersimulationen, die vor der Auslosung der WM-Gruppen von "Football meets Data" durchgeführt wurden.
Demnach soll die Wahrscheinlichkeit eines WM-Titels der Spanier 22 Prozent betragen, Argentinien (14 Prozent) und Frankreich mit neun Prozent folgen. Dass Harry Kane und Co. - die Siegwahrscheinlichkeit beträgt acht Prozent - den Fußball nach Hause holen, ist auch nicht ganz unwahrscheinlich.
Eher kein Sommermärchen
Keine allzu großen Chancen dürfen sich laut der Simulation die Deutschen machen (zwei Prozent).
Noch unwahrscheinlicher ist allerdings ein Sieg der ÖFB-Elf - hier beträgt die Wahrscheinlichkeit gerade einmal ein Prozent.