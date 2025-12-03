Watchparty! Verfolge die WM-Auslosung mit der Ansakonferenz

Am Freitag steht die Auslosung zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko an. Erstmals seit 28 Jahren darf sich auch Österreich wieder gespannt zeigen, wer die Gegner bei der großen Sause im Sommer sein werden.

Ab 17:30 Uhr ist auch unsere Ansakonferenz LIVE dabei. Unsere Hosts Hannes Kristoferitsch, July Haunschmid und Harald Prantl schauen gemeinsam den offiziellen Draw, analysieren die Gruppen, diskutieren mögliche Favoriten und bewerten sofort alle spannenden Matchups.

Dich erwarten neben Live-Reactions auch Analysen zu allen Gruppen und Teams, Prognosen sowie Einschätzungen. Im Chat kannst du mitdiskutieren und interagieren.