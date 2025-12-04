L1-Supercomputer: Die wahrscheinlichsten WM-Gegner für den ÖFB

Auf welche Gegner trifft Österreich in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026?

Diese Frage beschäftigt unzählige ÖFB-Fans wohl seit Tagen und Wochen. Am Freitag (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) gibt es die endgültige Antwort darauf.

Die WM-Auslosung könnt ihr in der LIVE-Watchparty mit der Ansakonferenz auf YouTube verfolgen >>>

Doch welche Gruppen-Gegner sind aus ÖFB-Sicht am wahrscheinlichsten? Diese Frage hat sich der LAOLA1-Supercomputer angenommen und 1.000.000 Simulationen der Auslosung durchgeführt.

Topf 1: Europäische Teams am wahrscheinlichsten

Abgesehen von den drei Austragungsländern gehören nur Top-Nationen zum Lostopf 1. Sieben der zwölf Top-1-Nationen kommen aus Europa, womit ein europäischer Gegner am wahrscheinlichsten ist.