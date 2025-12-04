NEWS

L1-Supercomputer: Die wahrscheinlichsten WM-Gegner für den ÖFB

Der LAOLA1-Supercomputer simulierte die WM-Auslosung 1.000.000 Mal. Ein Duell mit Messi ist durchaus wahrscheinlich.

L1-Supercomputer: Die wahrscheinlichsten WM-Gegner für den ÖFB Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Auf welche Gegner trifft Österreich in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026?

Diese Frage beschäftigt unzählige ÖFB-Fans wohl seit Tagen und Wochen. Am Freitag (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) gibt es die endgültige Antwort darauf.

Die WM-Auslosung könnt ihr in der LIVE-Watchparty mit der Ansakonferenz auf YouTube verfolgen >>>

Doch welche Gruppen-Gegner sind aus ÖFB-Sicht am wahrscheinlichsten? Diese Frage hat sich der LAOLA1-Supercomputer angenommen und 1.000.000 Simulationen der Auslosung durchgeführt.

Topf 1: Europäische Teams am wahrscheinlichsten

Abgesehen von den drei Austragungsländern gehören nur Top-Nationen zum Lostopf 1. Sieben der zwölf Top-1-Nationen kommen aus Europa, womit ein europäischer Gegner am wahrscheinlichsten ist.

Gegner

Wahrscheinlichkeit

  1. Brasilien

12,81 %

  1. Argentinien

12,81 %

  1. USA

7,8 %

  1. Mexiko

7,8 %

  1. Kanada

7,8 %

  1. Frankreich

7,33 %

  1. Deutschland

7,31 %

  1. Niederlande

7,30 %

  1. Spanien

7,28 %

  1. England

7,27 %

  1. Belgien

7,25 %

  1. Portugal

7,23 %

Topf 3: Duell mit Haaland sehr unwahrscheinlich

Konträr zu Lostopf 1 ist hier ein Duell mit europäischen Gegner ziemlich unwahrscheinlich. Mit Norwegen und Schottland gibt es nur zwei mögliche Gegner aus Europa.

Die Wahrscheinlichkeit ist so gering, weil höchstens zwei europäische Teams in einer Gruppe landen dürfen.

Gegner

Wahrscheinlichkeit

  1. Ägypten

10,34 %

  1. Katar

10,34 %

  1. Elfenbeinküste

10,34 %

  1. Algerien

10,32 %

  1. Usbekistan

10,31 %

  1. Südafrika

10,31 %

  1. Saudi-Arabien

10,30 %

  1. Tunesien

10,30 %

  1. Paraguay

7,09 %

  1. Panama

5,83 %

  1. Norwegen

2,27 %

  1. Schottland

2,25 %

Topf 4: Niedrige Chance für europäische Playoff-Sieger

Gute Nachrichten aus Österreich-Sicht, wenn man sich hier auf die Wahrscheinlichkeiten verlässt.

Die noch vier offenen Europa-Playoff-Plätze weisen die geringste Wahrscheinlichkeit aller möglichen Topf-4-Gegner auf.

Österreich würde - der Wahrscheinlichkeit nach - starken Gegnern wie Italien oder Türkei aus dem Weg gehen.

Gegner

Wahrscheinlichkeit

  1. Jordanien

13,09 %

  1. Kap Verde

11,11 %

  1. Ghana

11,03 %

  1. Neuseeland

8,44 %

  1. Curaçao

5,88 %

  1. Haiti

5,86 %

Anm.: Konkrete Wahrscheinlichkeit der Playoff-Teams hängt davon ab, wer sich am Ende tatsächlich qualifiziert.

Mit ÖFB! Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

Slideshow starten

43 Bilder

Mehr zum Thema

Watchparty! Verfolge die WM-Auslosung mit der Ansakonferenz

Watchparty! Verfolge die WM-Auslosung mit der Ansakonferenz

Bundesliga
2
Vor WM-Auslosung: Rangnick über "Wunschlos" und EM-Erinnerungen

Vor WM-Auslosung: Rangnick über "Wunschlos" und EM-Erinnerungen

ÖFB-Team
4
Tickets, Visum, TV: Was Fans zur WM 2026 wissen müssen

Tickets, Visum, TV: Was Fans zur WM 2026 wissen müssen

FIFA WM
3
"Immer wieder Österreich" - Das WM-Trikot des ÖFB-Teams

"Immer wieder Österreich" - Das WM-Trikot des ÖFB-Teams

ÖFB-Team
20
Offiziell! ÖFB stellt Heimtrikot für WM 2026 vor

Offiziell! ÖFB stellt Heimtrikot für WM 2026 vor

ÖFB-Team
74
"Der Fußball hierzulande muss wieder zum Realismus zurückkehren!"

"Der Fußball hierzulande muss wieder zum Realismus zurückkehren!"

Fußball
5
Razzia bei WM-Spielen? Trumps Beauftragter schließt das nicht aus

Razzia bei WM-Spielen? Trumps Beauftragter schließt das nicht aus

FIFA WM
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 ÖFB-Teamchef ÖFB Gruppenauslosung WM-Qualifikation