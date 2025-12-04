L1-Supercomputer: Die wahrscheinlichsten WM-Gegner für den ÖFB

Gegner
Wahrscheinlichkeit
12,81 %
12,81 %
7,8 %
7,8 %
7,8 %
7,33 %
7,31 %
7,30 %
7,28 %
7,27 %
7,25 %
7,23 %
Topf 3: Duell mit Haaland sehr unwahrscheinlich
Konträr zu Lostopf 1 ist hier ein Duell mit europäischen Gegner ziemlich unwahrscheinlich. Mit Norwegen und Schottland gibt es nur zwei mögliche Gegner aus Europa.
Die Wahrscheinlichkeit ist so gering, weil höchstens zwei europäische Teams in einer Gruppe landen dürfen.
Gegner
Wahrscheinlichkeit
10,34 %
10,34 %
10,34 %
10,32 %
10,31 %
10,31 %
10,30 %
10,30 %
7,09 %
5,83 %
2,27 %
2,25 %
Topf 4: Niedrige Chance für europäische Playoff-Sieger
Gute Nachrichten aus Österreich-Sicht, wenn man sich hier auf die Wahrscheinlichkeiten verlässt.
Die noch vier offenen Europa-Playoff-Plätze weisen die geringste Wahrscheinlichkeit aller möglichen Topf-4-Gegner auf.
Österreich würde - der Wahrscheinlichkeit nach - starken Gegnern wie Italien oder Türkei aus dem Weg gehen.
Gegner
Wahrscheinlichkeit
13,09 %
11,11 %
11,03 %
8,44 %
5,88 %
5,86 %
Anm.: Konkrete Wahrscheinlichkeit der Playoff-Teams hängt davon ab, wer sich am Ende tatsächlich qualifiziert.