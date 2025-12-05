Argentinien! Das sind Österreichs WM-Gegner

Jetzt ist es Gewissheit: Österreich kennt seine Gegner bei der Weltmeisterschaft 2026!

Das ÖFB-Team trifft in Gruppe J auf den amtierenden Weltmeister Argentinien, Algerien und Jordanien.

Das erste Spiel bestreitet die Elf von Teamchef Ralf Rangnick am 16. Juni gegen Jordanien, im zweiten Spiel wartet am 22. Juni das Duell mit Argentinien.

Die Partien der Gruppe J werden in Kansas City, Santa Clara bei San Francisco und Dallas ausgetragen.

Die genauen Spieltermine und Ankickzeiten werden von der UEFA am Samstag bekanntgegeben.

Drittes Duell mit Argentinien

Schon jetzt steht fest, dass Österreichs erste WM-Partie nach 28-jähriger Pause am 16. Juni gegen Jordanien steigt - entweder in Kansas City oder in Santa Clara. Weiter geht es am 22. Juni in Arlington oder Santa Clara gegen Argentinien und am 27. Juni in Kansas City oder Dallas gegen Algerien.

Gegen Argentinien gab es bisher zwei Länderspiele auf freundschaftlicher Basis - 1980 kassierte man in Wien ein 1:5, zehn Jahre später reichte es wieder im Prater zu einem 1:1. Die Südamerikaner gelten als einer der WM-Topfavoriten und werden wohl mit Lionel Messi antreten, auch wenn der 38-Jährige für das Turnier noch nicht fix zugesagt hat.

Mit Algerien gab es bisher nur ein Duell - und dessen Ergebnis führte zu einem der dunkelsten Kapitel in der ÖFB-Geschichte. Österreich gewann gegen die Nordafrikaner bei der WM 1982 in Spanien mit 2:0 und schloss danach beim 0:1 gegen Deutschland einen Nicht-Angriffspakt mit dem späteren Finalisten. Dadurch waren das ÖFB- und das DFB-Team weiter, Algerien schied aus. Die Welt sprach von der "Schande von Gijon".