WM-Auslosung: Unsere Wunsch- und Horror-Gruppen

Am Freitag ist es soweit. Die Gruppen der FIFA WM 2026 werden ausgelost (ab 18.00 Uhr im LIVE-Ticker>>>)!

Das ÖFB-Team ist für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) qualifiziert und wird aus Topf 2 gezogen.

Am Freitag, ab 17.30 verfolgt die Ansakonferenz die WM-Auslosung in der LIVE-Watchparty auf YouTube >>>>

Diese Gruppen wünschen sich unsere Redakteur:innen, diese würden sie gerne vermeiden: