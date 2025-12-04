WM-Auslosung: Unsere Wunsch- und Horror-Gruppen

Harald Prantl
Traum-Gruppe: Mexiko, Katar, Kap Verde
Ein Spiel gegen Gastgeber Mexiko wäre – nicht zuletzt für Menschen wie mich, die vor Ort sein dürfen – ein absolutes Highlight. Und Duelle mit Katar und Kap Verde würden wohl ein Weiterkommen garantieren. Die ganz großen Namen nehmen wir dann in der K.o.-Phase.
Horror-Gruppe: Brasilien, Norwegen, Ghana
Am Ende des Tages wäre das eine Auslosung, in der auch internationale Beobachter von einer "Todesgruppe" sprechen würden. Natürlich wäre auch hier ein Weiterkommen möglich, ein Ausscheiden aber auch nicht unwahrscheinlich.
Johannes Kristoferitsch
Traum-Gruppe: Argentinien, Ägypten, Haiti
Ich fahre nicht zur WM und wünsche mir im Vorfeld die gefühlt schwächste Gruppenkonstellation. Dementsprechend ist Argentinien mein großes Wunschlos. Ein Aufeinandertreffen mit Lionel Messi bei seiner letzten Weltmeisterschaft wäre aus rot-weiß-roter Perspektive das absolute Highlight.
Horror-Gruppe: Kanada, Usbekistan, Neuseeland
Julia Haunschmid
Traum-Gruppe: Kanada, Usbekistan, Neukaledonien
Kanada ist der machbarste Gegner aus Topf ein, Usbekistan ist definitiv schlagbar und im FIFA-Playoff-Weg wünsche ich Neukaledonien den Sieg, wenn es dann gegen das ÖFB-Team geht.
Horror-Gruppe: Argentinien, Norwegen, Ghana
Argentinien ist uns zu stark und ermöglicht das Los Norwegen – Haaland, Odegaard, neun Siege aus den letzten zehn Spielen – noch Fragen? Und Ghana hat zahlreiche Spieler in Topligen, allen voran Antoine Semenyo, dessen Marktwert alleine schon jene der gesamten Kader anderer potenzieller Gegner übersteigt.
Florian Gabriel
Traum-Gruppe: Argentinien, Katar, Kap Verde
Duell gegen den Weltmeister als ultimative Prüfung bereits in der Gruppenphase. Dazu zwei Gegner, die Österreicher im „Normalfall“ schlagen muss und gegen die es vor allem darum geht, Selbstvertrauen für die K.O.-Phase zu holen.
Horror-Gruppe: Brasilien, Elfenbeinküste, Türkei
Österreich hat zwar bereits bei der EURO gezeigt, dass große Namen ihnen wenig anhaben können. Trotzdem: Brasiliens Offensive gespickt mit Superstars, die Elfenbeinküste als Afrika-Cup-Sieger und die Türkei, die mittlerweile nochmal stärker ist als noch bei der EM, wären wohl eine (zu) große Aufgabe für das ÖFB-Team.
Johannes Bauer
Traum-Gruppe: Kanada, Usbekistan, Neuseeland
Kanada ist ein sportlich dankbares Los aus Topf 1 und das Wiedersehen mit Fränky Schiemer eine Story. Usbekistan ist froh, erstmals dabei zu sein. Und Neuseeland, damit uns die All Blacks zeigen können, wie das mit den schwarzen Trikots richtig geht. Gruppensieg Pflicht!
Horror-Gruppe: Argentinien, Norwegen, Ghana
Als Kicker wäre das Duell mit Messi ein Traum, aber der amtierende Weltmeister ist sportlich zu groß. Was Norwegen in seiner Quali-Gruppe angestellt hat, ist bekannt. Ghana war auch souverän und afrikanische Länder können bei der WM immer überraschen.
Georg Sohler
Traum-Gruppe: Kanada, Katar, Neuseeland
Kanada ist in Topf 1 das einfachste Los und Rangnick kann seinen Zauberlehrling Marsch in die Schranken weisen. Fußballpuristen freuen sich, katarische Träume zu zerstören und den Haka live sehen wäre doch auch einmal leiwand.
Horror-Gruppe: Argentinien, Ägypten, Italien
Abgesehen von den USA sind vermutlich alle anderen Teams aus Topf 1 logischerweise eine Nummer zu groß für Österreich. Dann gleich den Titelverteidiger und das schwerste Los aus Topf 4 – und dazu noch ein Team, das Österreichs Öffentlichkeit sicher unterschätzt, welches aber sehr gut kicken wird.
Patrick Gstettner
Traum-Gruppe: Argentinien, Südafrika, Curacao
Österreichs WM-Rückkehr mit einem Duell gegen Weltmeister Argentinien zu feiern, wäre ein Traum – und zugleich die Chance, als einer von Messis letzten WM-Gegnern in die Geschichtsbücher einzugehen. Südafrika weckt positive Erinnerungen an 2010 und ist sportlich kein Übergegner. Curacao wäre ein machbarer Gegner, den man sonst praktisch nie trifft.
Horror-Gruppe: Frankreich, Ägypten, Neuseeland
Ein erneutes Gruppenduell mit Frankreich? Not again! Ägypten mit Mo Salah wäre aus Topf 3 ein extrem unangenehmer Brocken. Und Neuseeland kann richtig lästig sein – ihre drei Unentschieden bei der WM 2010 lassen grüßen.
Christian Frühwald
Traum-Gruppe: Kanada, Katar, Kap Verde
Die Triple-K-Variante ist nicht nur ein Traum für Fans von Alliterationen sondern wahrscheinlich auch die sportlich erfolgversprechendste Variante. Zudem haben alle Begegnungen einen exotischen Touch - wie es sich für eine WM gehört!
Horror-Gruppe: Brasilien, Tunesien, Italien
Brasilien gewinnt mittlerweile zwar auch im Ski-Weltcup. ich bezweifle aber, dass uns nun die Revanche am grünen Rasen gelingt. Tunesien überstand noch nie die Gruppenhase, verfügt diesmal allerdings über das wohl stärkstes Team der Verbandsgeschichte und gegen Italien gab's aus ÖFB-Sicht bei Großereignissen noch nie etwas zu holen.
Daniel Sauer
Traum-Gruppe: Kanada, Schottland, Kap Verde
Österreichs Spielstil profitiert von Selbstvertrauen. Dafür braucht es anspruchsvolle, aber schlagbare Gegner und vor allem gute Stimmung. Ein Gastgeberland (mit Jesse Marsch und Fränkie Schiemer), die immer gut aufgelegten Schotten samt Fans und ein Kleinstaat bei seiner ersten Weltmeisterschaft: Das ÖFB-Team müsste sich den ersten Platz erarbeiten, könnte dann aber mit breiter Brust in die nächste Runde ziehen.
Horror-Gruppe: Argentinien, Norwegen, FIFA-Playoff 1 (Neukaledonien, DR Kongo, Jamaica)
Ein Aufeinandertreffen mit dem Titelverteidiger in der Vorrunde braucht es wirklich nicht, ein mögliches Messi-Spektakel in Nordamerika darf das ÖFB-Team gerne aus der Ferne verfolgen. An Norwegen hat Österreich zwar gute Erinnerungen aus dem Vorjahr, in der Qualifikation - die Skandinavier haben seit ihrer 1:5-Niederlage aber neun der folgenden 10 Spiele gewonnen und unter anderem Italien ins Play-Off geschickt. Den letzten Gegner würden Rangnick und Co zu allem Überfluss erst Ende März 2026 kennenlernen, sowohl Jamaika als auch der Kongo wären unangenehm zu bespielen.
Sebastian Stainer
Traum-Gruppe: Brasilien, Südafrika, Haiti
Eine Weltmeisterschaft spielt man, um sich mit den größten Fußballnationen der Welt zu messen. Deshalb dürfte in meiner Wunschgruppe Brasilien auf keinen Fall fehlen. Mit Südafrika und Haiti wären außerdem zwei Teams vertreten, die einerseits spannende Nationen sind, andererseits aber für die Rangnick-Elf durchaus schlagbare Gegner darstellen.
Horror-Gruppe: Frankreich, Katar, Neuseeland
Ein europäischer Gegner aus Topf 1 wäre für mich weniger reizvoll als ein Team aus Südamerika. Frankreich wäre zudem ein Gegner, auf den das ÖFB-Team bereits in der Gruppenphase der EURO 2024 getroffen ist. Katar und Neuseeland wären zwar vermutlich machbare Aufgaben, gehören für mich jedoch zu den Nationen aus Topf 3 und 4, die am wenigsten Emotionen auslösen.
Alexander Ull
Traum-Gruppe: Argentinien, Südafrika, Neuseeland
Argentinien wäre für mich ein Traumlos - gegen den amtierenden Weltmeister zu spielen und Lionel Messi bei seinem wahrscheinlich letzten Turnier zu begegnen wäre eine coole Geschichte. Südafrika aufgrund der Nostalgie von der WM 2010 und Neuseeland als Nation von der anderen Seite der Erde.
Horror-Gruppe: Frankreich, Katar, Bolivien
Frankreich aufgrund der Tatsache, dass wir schon gegen sie gespielt haben, sie schwer zu bespielen sind und einen eher sehr minimalistischen Fußball spielen. Katar würde in mir keine großen Emotionen auszulösen und Bolivien aufgrund des Vorteils wenn man auf vielen Höhenmetern spielt. Wahrscheinlich aus Südamerika auch ein eher unattraktives Los.
Simon Urhofer
Traum-Gruppe: Kanada, Südafrika, Neuseeland
Für mich ist die wünschenswerteste Gruppe grundsätzlich immer jene, die am einfachsten zu überstehen ist. Deshalb kann ich mir aus Topf 1 nur einen der Gastgeber, und da am ehesten Jesse Marschs Kanadier, wünschen. Aus Topf 3 wäre aus meiner Sicht Südafrika, aus Topf 4 Neuseeland ein so attraktiver wie machbarer Gegner.
Horror-Gruppe: Argentinien, Norwegen, Ghana
Der Weltmeister ist vielleicht gar nicht der schwierigste Gegner aus Topf 1, aber einer der wenigen, der gleichzeitig das absolute Horrorlos aus Topf 3 möglich macht: Norwegen, für mich absolut zurecht schon jetzt ein Geheimfavorit auf den Titel. Das mit Sicherheit unangenehmste Topf-4-Team, das dann noch möglich wäre, wäre Ghana.
Felix Müller
Traum-Gruppe: Argentinien, Südafrika, Irland
"Gregerl", Arnie und Co. gegen Weltmeister Messi und seine "Albiceleste": Ein Spiel, jenseits aller Vorstellungskraft. Südafrika... die verstaubte Vuvuzela ausgraben, „Waka Waka“ singen - mehr WM-Vibes gehen nicht. Zu guter Letzt, Irland: Leidenschaft pur, sportlich machbar – und das Bier im Pub schmeckt bei einem Österreich-Sieg ganz sicher besonders gut.
Horror-Gruppe: Frankreich, Algerien, Haiti
Mit "Les Bleus" hatten wir erst bei der letzten EURO das Vergnügen - kein Wiederholungsbedarf. Das wird vielleicht sogar Kylian Mbappe recht sein (Stichwort Kevin Danso). Gegen die quirligen Offensiv-Artisten der Algerier würde es für unsere Außenverteidiger ebenfalls wohl eher ungemütlich ausgehen. Aus Topf drei fände ich Haiti am wenigsten reizvoll.
Hannah Weinhäupl
Traum-Gruppe: Belgien, Südafrika, Haiti
Ich wünsche mir eine möglichst machbare Gruppe, damit Österreich die Gruppenphase übersteht.
Horror-Gruppe: Deutschland, Saudi Arabien, Ghana
Ein Duell mit den Deutschen wäre attraktiv, aber schwierig. Saudi Arabien finde ich persönlich einen nicht so reizvollen Gegner und Ghana ist nicht zu unterschätzen.
Florian Hager
Traum-Gruppe: Argentinien, Ägypten, Italien
Eine Gruppe mit dem amtierenden Weltmeister und dem Europameister von 2021 – ergänzt durch Ägypten um Superstar Mohamed Salah – würde wohl das schwierigste Szenario darstellen.
Horror-Gruppe: Brasilien, Südafrika, Curacao
Brasilien, Rekord-Weltmeister und fußballerisches Schwergewicht, wäre aus österreichischer Sicht ein attraktives, fast schon reizvolles Los. Mit Südafrika und Kap Verde träfe Österreich auf zwei sportlich gut lösbare Gegner, wobei Südafrika zusätzlich einen besonderen Nostalgiefaktor durch die für mich erste bewusst erlebte WM 2010 mitbringt.
Vincent Öfner
Traum-Gruppe: Argentinien, Katar, Curacao
Ein Hammerduell mit Titelverteidiger Argentinien bei Lionel Messis „Last Dance“, sowie zwei Spiele gegen die beiden vermeintlich schwächsten Teams der Töpfe drei und vier Katar und Curacao würde den österreichischen Fans ein absolutes Highlight bieten, aber dennoch die KO-Phase garantieren.
Horror-Gruppe: Mexiko, Paraguay, Schweden
In einer Gruppe mit Mexiko, Paraguay und Schweden wäre alles offen. In dieser absolut ausgeglichenen Gruppe wäre Platz eins vermutlich genauso wahrscheinlich wie Platz vier und ein absolutes Highlightspiel würde es auch nicht geben.
Christoph Bosnjak
Traum-Gruppe: Argentinien, Usbekistan, Curacao
Ich kann mir nichts Besseres als ein WM-Duell zwischen Messi und Arnautovic vorstellen! Usbekistan sowie Curacao sind spannende Teams und sollten einfacher zu schlagen sein als der amtierende Weltmeister. Damit gäbe es für Österreich ein attraktives Spiel, aber auch die realistische Chance auf ein Überstehen der Gruppenphase.
Horror-Gruppe: Brasilien, Norwegen, DR Kongo
In der Quali hat Brasilien zwar nicht immer überzeugt, bei der WM wird der Rekord-Weltmeister aber einen Zahn zulegen. Die Norweger haben in der Quali hingegen gar nichts anbrennen lassen und sind womöglich das stärkste Team aus Topf 3. Auch die DR Kongo ist ein unangenehmer Gegner, einige Spieler stehen in Top-Ligen unter Vertrag.
Lena Förster
Traum-Gruppe: Kanada, Norwegen, Jordanien
Kanada wäre trotz deren Heimvorteils im Vergleich zu Kapazundern wie Spanien eine relativ machbare Aufgabe, da der Kaderwert unter jenem Österreichs liegt und auch die großen Namen fehlen. Gegen Norwegen hätte Österreich dank größerer Turniererfahrung trotz Erling Haaland durchaus Chancen. Über das Los Jordanien, jenem Land, mit dem niedrigsten Marktwert aller qualifizierten Teams (ca. acht Millionen), würde sich wohl auch niemand beschweren.
Horror-Gruppe: Spanien, Paraguay, Ghana
Spanien wäre als Europameister 2024 mit Stars wie Lamine Yamal und Nico Williams sowie nur zwei Gegentoren in der gesamten Qualifikation ein absolutes Horrorlos. Paraguay könnte durch seine defensive Stabilität unter Gustavo Alfaro und Kreativspieler wie Ex-Newcastle-Spieler Miguel Almirón oder dem 21-jährigen Julio Enciso von Strassburg. Ghana wäre trotz Topf-vier-Zugehörigkeit ein ernstzunehmender Gegner, da das Team offensiv stark besetzt ist und sich mit Hilfe von Ex-Stuttgart-Trainer Winfried Schäfer souverän stabilisiert und qualifiziert hat.
Matthias Pötzlberger
Traum-Gruppe: Kanada, Südafrika, Neuseeland
Einen besonderen Reiz hätte das Duell zwischen Kanada-Coach Jesse Marsch und seinem Mentor Ralf Rangnick. Südafrika (Topf 3) und Neuseeland (Topf 4) sind genau jene Gegner, die den Reiz einer WM ausmachen: Für beide Nationen hat die Teilnahme einen extrem hohen Stellenwert und dieses Gefühl wird auch auf den Rängen spürbar sein. In dieser Gruppe hätte Österreich zudem realistische Chancen auf das Weiterkommen.
Horror-Gruppe: Argentinien, Norwegen, Ghana
Mit dem amtierenden Weltmeister Argentinien wird auch bei dieser WM zu rechnen sein, dass es die letzte WM-Teilnahme von Lionel Messi sein könnte, wird dem Team noch einen Extra-Schub geben. Norwegen hat eine makellose WM-Qualifikation gespielt und besitzt einen Kader, den sich viele andere Nationen nur wünschen können. Auch Ghana hat mit Angreifer Antoine Semenyo einen absoluten Topstar in seinen Reihen, aus Topf vier gibt es kaum einen schwereren Gegner.
Marco Peiritsch
Traum-Gruppe: Deutschland, Katar, Curacao
Ganz klar eine machbare Gruppe. Cordoba muss endlich Geschichte sein! Es wird Zeit für den ersten Pflichtspielsieg gegen Deutschland nach 45 langen Jahren. Katar ist nach dem eher bescheidenen Debüt als Gastgeber 2022 sicherlich schlagbar, obwohl sie mit Julen Lopetegui einen absoluten Fachmann als Nationalcoach haben. Curacao darf kein Stolperstein sein, obgleich es Island 2016 auch nicht hätte sein sollen.
Horror-Gruppe: Spanien, Paraguay, Ghana
Definitiv eine interessante Gruppe. Ein Duell mit dem Europameister um Lamine Yamal und Nico Williams wäre ein absolutes Highlight. Auch Paraguay feiert nach 16 Jahren wieder ein Comeback auf der WM-Bühne - und könnte nach beachtlichen Qualisiegen über Brasilien und Argentinien ein unangenehmer Gegner sein. Und Ghana? Weil es Zeit für ein Duell mit einem afrikanischen Land ist.