Trump möchte keinen Austragungs-Städten Spiele entziehen

US-Präsident rückte vor Auslosungs-Gala von Drohung gegen demokratisch geführte Städte ab.

Trump möchte keinen Austragungs-Städten Spiele entziehen Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
US-Präsident Donald Trump rückte von seiner Drohung, demokratisch geführten Städten Spiele der Fußball-WM 2026 zu entziehen, unmittelbar vor der Auslosung am Freitag ab.

"Nein, ich möchte das nicht tun." Falls es tatsächlich ein Problem gebe, werde man dies lösen, sagte Trump im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington.

"Ich habe das in Washington D.C. und überall sonst, wo wir waren, bewiesen, also werden wir das ganz einfach in den Griff bekommen."

Hohe Polit-Prominenz bei der WM-Auslosung

Im Beisein von Weltverbandschef Gianni Infantino hatte Trump genau damit noch im November kokettiert und insbesondere Los Angeles und Seattle ins Visier genommen.

Er hatte dabei angekündigt, die Austragung von Spielen in US-Städten zu untersagen, sollten sich diese nicht an die von ihm vorgeschriebenen Sicherheitsregeln halten. Infantino würde solch einen historischen Spielorttausch für ihn vornehmen, versicherte er.

Trump, Kanadas Premierminister Mark Carney und Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum kamen extra zu der Gala in die amerikanische Hauptstadt.

Der US-Präsident war auf dem roten Teppich an Infantinos Seite zu sehen. Neben den politischen Verantwortlichen erschien auch reichlich Sportprominenz bei der Veranstaltung. Der einstige Football-Star Tom Brady, Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky, Basketball-Held Shaquille O'Neal und der noch aktive Baseball-Profi Aaron Judge sind für die Ziehung der Lose vorgesehen.

Bei der Auslosung wurde Trump mit dem FIFA-Friedenspreis ausgezeichnet.

