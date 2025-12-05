NEWS

Gartner über Rangnick-Verlängerung: "Sonst wird es schwierig"

Der Präsident des niederösterreichischen Fußball-Verbands sieht eine mögliche Vertragsverlängerung mit dem Teamchef kritisch. Möglich wäre diese aber, "wenn er es zu den gleichen finanziellen Bedingungen macht".

Mit teils gewagten Aussagen sorgte Johann Gartner in der Vergangenheit immer wieder für Aufsehen.

Erst vor einem Monat sagt der Präsident des Niederösterreichischen Fußball-Verbands: "Stripfing war perfekt im Ausnutzen von Schlupflöchern."

Gegenüber der "Wiener Zeitung" nimmt der 74-Jährige nun Stellung zu einer möglichen Vertragsverlängerung von Ralf Rangnick.

Als Mitglied des Aufsichtsrats wäre auch Gartner mehr oder weniger direkt an einer möglichen Rangnick-Verlängerung beteiligt. Der wichtigste Punkt in den Augen des Niederösterreichers? Das Geld.

"Wenn er es zu den gleichen finanziellen Bedingungen macht, dann wird es klar sein. Aber sonst wird es schwierig", sagt Gartner.

"Glaube nicht, dass wir uns das leisten können"

Gartner argumentiert dahingehend mit gesteigerten Ausgaben aufgrund der WM. Dabei wurde im letzten Jahr noch ein Rekordumsatz von 70 Millionen Euro erwirtschaftet.

Der NÖEFV-Präsident findet aber auch positive Worte über Rangnick. Der Teamchef wolle etwas bewegen. Aber, so der Funktionär, "dafür bräuchte man Spielkapital".

Laut Gartner hätten die ÖFB-Teamspieler die besten Rahmenbedingungen verdient, "aber ich glaube nicht, dass wir uns das leisten können".

