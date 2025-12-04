NEWS

Deine ÖFB-Wunschgruppe für die WM - Stimme ab!

Was ist dein Traumlos und gegen welchen Gegner soll Österreich auf keinen Fall spielen? Hier kannst du abstimmen:

Deine ÖFB-Wunschgruppe für die WM - Stimme ab! Foto: © GETTY
Hammergruppe oder Losglück?

Bei der Gruppenauslosung am Freitag wird entschieden, auf welche Gegner das ÖFB-Team bei der FIFA WM 2026 trifft (ab 18 Uhr im Live-Ticker>>>).

Die WM-Auslosung könnt ihr in der LIVE-Watchparty mit der Ansakonferenz auf YouTube verfolgen >>>

Österreich wird dabei aus Topf zwei gezogen, somit bleiben dem Team von Ralf Rangnick Gegner wie Kolumbien, Marokko oder die Schweiz erspart. Dennoch warten in jedem Topf sehr interessante Mannschaften.

Jetzt bist du gefragt! Wähle deine Wunsch- bzw. Horrorgruppe für das ÖFB-Team:

Deine Wunschgruppe:

Deine Horrorgruppe:

Mit ÖFB! Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

Slideshow starten

43 Bilder

