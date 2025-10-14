Senegal und Elfenbeinküste lösen WM-Tickets

Die nächsten Teilnehmer der WM 2026 stehen fest.

Am letzten Spieltag der afrikanischen WM-Qualifikation sichern sich Senegal und die Elfenbeinküste ihren Platz bei dem Großevent in Nordamerika.

Senegal bezwingt Mauretanien klar mit 4:0 und darf dank eines Doppelpacks von Sadio Mané (45+1./48.) sowie Treffern von Ndiaye (64.) und Diallo (85.) für die vierte Weltmeisterschaft planen. Die Demokratische Republik Kongo gewinnt zwar ihr Parallelspiel gegen den Sudan mit 1:0, muss als Tabellenzweiter nun allerdings ins Playoff.

Gabun muss ins Playoff

Der Elfenbeinküste reicht ein souveränes 3:0 gegen Kenia zur vierten WM-Teilnahme. Ex-Barca-Kicker Kessie (7.) sowie Leipzig-Talent Diomande (54.) und United-Spieler Amad Diallo (84.) ebnen am Dienstagabend den Weg zum Sieg.

Verfolger Gabun gewinnt zwar ohne Starstürmer Pierre-Emerick Aubameyang mit 2:0 gegen Burundi, muss mit einem Punkt weniger und nur einer Niederlage allerdings in die Playoffs.