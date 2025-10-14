Senegal und Elfenbeinküste lösen WM-Tickets
Die beiden afrikanischen Nationen sind die letzten beiden Fixteilnehmer aus Afrika. DR Kongo und Gabun müssen indes in die Playoffs.
Die nächsten Teilnehmer der WM 2026 stehen fest.
Am letzten Spieltag der afrikanischen WM-Qualifikation sichern sich Senegal und die Elfenbeinküste ihren Platz bei dem Großevent in Nordamerika.
Senegal bezwingt Mauretanien klar mit 4:0 und darf dank eines Doppelpacks von Sadio Mané (45+1./48.) sowie Treffern von Ndiaye (64.) und Diallo (85.) für die vierte Weltmeisterschaft planen. Die Demokratische Republik Kongo gewinnt zwar ihr Parallelspiel gegen den Sudan mit 1:0, muss als Tabellenzweiter nun allerdings ins Playoff.
Gabun muss ins Playoff
Der Elfenbeinküste reicht ein souveränes 3:0 gegen Kenia zur vierten WM-Teilnahme. Ex-Barca-Kicker Kessie (7.) sowie Leipzig-Talent Diomande (54.) und United-Spieler Amad Diallo (84.) ebnen am Dienstagabend den Weg zum Sieg.
Verfolger Gabun gewinnt zwar ohne Starstürmer Pierre-Emerick Aubameyang mit 2:0 gegen Burundi, muss mit einem Punkt weniger und nur einer Niederlage allerdings in die Playoffs.