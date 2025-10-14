NEWS

Nach 16 Jahren! Südafrika qualifiziert sich wieder für Fußball-WM

Die Südafrikaner schlagen Ruanda und buchen ihr Ticket für die kommende Weltmeisterschaft. Nigeria muss indes in die Playoffs.

Nach 16 Jahren! Südafrika qualifiziert sich wieder für Fußball-WM Foto: © GETTY
Südafrika ist erstmals seit der Heim-WM 2010 wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei.

Die Südafrikaner besiegen am Dienstag zum Abschluss der afrikanischen Qualifikationsgruppe C Ruanda mit 3:0 (2:0) und qualifizieren sich für die Endrunde nächstes Jahr in Nordamerika. Die Mannschaft von Teamchef Hugo Broos fängt damit den bisherigen Tabellenführer Benin noch ab, der Nigeria 0:4 (0:2) unterliegt.

Zwei Tickets noch offen

Damit stehen sieben der neun Fixteilnehmer aus Afrika fest: Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde, Marokko und Tunesien hatten sich bereits qualifiziert.

Die letzten zwei Tickets werden am Abend zwischen Senegal und Kongo (Gruppe B) sowie Elfenbeinküste und Gabun (F) ermittelt. Darüber hinaus stehen für die vier bestplatzierten Dritten noch Playoffs an.

Diese 18 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

USA (Gastgeber)
Mexiko (Gastgeber)

