NEWS

Katar erstmals sportlich für WM qualifiziert, auch Saudis dabei

Der Gastgeber der vergangenen Weltmeisterschaft bezwingt die Vereinigten Arabischen Emirate in einem packenden Spiel. Zudem darf auch Saudi-Arabien für die WM planen.

Katar erstmals sportlich für WM qualifiziert, auch Saudis dabei Foto: © GETTY
Kommentare

Katar hat sich zum ersten Mal auf sportlichem Weg für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert.

Der Gastgeber der letzten WM setzt sich am zweiten Spieltag der letzten Qualifikationsstufe in Asien mit 2:1 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate durch.

Boualem Khoukhi (49.) und Pedro Correia (74.) stellen nach der Pause eine komfortable 2:0-Führung her, in der Schlussphase wird es aber noch spannend. Erst sah Tarek Salman die Rote Karte (89.), dann nutzen die Gäste ihre Überzahl aus und kommen durch Sultan Adil (90.+8) noch einmal heran. Zum Ausgleich reicht es trotz 15 Minuten Nachspielzeit aber nicht mehr.

Saudi-Arabien ebenfalls dabei

Den Emiraten hätte ein Remis gereicht, um erstmals seit der WM-Premiere 1990 eine Endrunde zu erreichen. Nun geht es für die Olariou-Elf im Playoff gegen den Irak weiter, wo man eine letzte Chance auf ein WM-Ticket hat.

Ebenfalls für die WM-Endrunde in Nordamerika darf zudem Saudi-Arabien planen. Ein 0:0-Unentschieden gegen Irak reicht dem Team von Herve Renard, um Platz eins in Gruppe B zu halten. Irak hat zwar ebenfalls eine Ausbeute von vier Punkten, jedoch das schlechtere Torverhältnis.

Diese 24 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

USA (Gastgeber)
Mexiko (Gastgeber)

Slideshow starten

25 Bilder

Mehr zum Thema

Nach 16 Jahren! Südafrika qualifiziert sich wieder für Fußball-WM

Nach 16 Jahren! Südafrika qualifiziert sich wieder für Fußball-WM

FIFA WM
1
Bericht: Crystal Palace soll Bellingham im Visier haben

Bericht: Crystal Palace soll Bellingham im Visier haben

Premier League
6
Nach Kosovo-Pleite: Schweden schmeißt den Teamchef raus

Nach Kosovo-Pleite: Schweden schmeißt den Teamchef raus

FIFA WM
1
Bei WM-Quali-Spiel: Ratte stiehlt Courtois und Co. die Show

Bei WM-Quali-Spiel: Ratte stiehlt Courtois und Co. die Show

FIFA WM
3
Bitter! Barcelona muss im El Clásico auf Lewandowski verzichten

Bitter! Barcelona muss im El Clásico auf Lewandowski verzichten

La Liga
Barcelona bewirbt neues Album von Ed Sheeran im El Clásico

Barcelona bewirbt neues Album von Ed Sheeran im El Clásico

La Liga
2
Verlängert RB Leipzig mit ÖFB-Kicker?

Verlängert RB Leipzig mit ÖFB-Kicker?

Deutsche Bundesliga
6
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International FIFA WM 2026 Katar (Team, Fußball)