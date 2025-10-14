Katar hat sich zum ersten Mal auf sportlichem Weg für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert.

Der Gastgeber der letzten WM setzt sich am zweiten Spieltag der letzten Qualifikationsstufe in Asien mit 2:1 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate durch.

Boualem Khoukhi (49.) und Pedro Correia (74.) stellen nach der Pause eine komfortable 2:0-Führung her, in der Schlussphase wird es aber noch spannend. Erst sah Tarek Salman die Rote Karte (89.), dann nutzen die Gäste ihre Überzahl aus und kommen durch Sultan Adil (90.+8) noch einmal heran. Zum Ausgleich reicht es trotz 15 Minuten Nachspielzeit aber nicht mehr.

Saudi-Arabien ebenfalls dabei

Den Emiraten hätte ein Remis gereicht, um erstmals seit der WM-Premiere 1990 eine Endrunde zu erreichen. Nun geht es für die Olariou-Elf im Playoff gegen den Irak weiter, wo man eine letzte Chance auf ein WM-Ticket hat.

Ebenfalls für die WM-Endrunde in Nordamerika darf zudem Saudi-Arabien planen. Ein 0:0-Unentschieden gegen Irak reicht dem Team von Herve Renard, um Platz eins in Gruppe B zu halten. Irak hat zwar ebenfalls eine Ausbeute von vier Punkten, jedoch das schlechtere Torverhältnis.