Will Klopp Schicker zu Red Bull Salzburg lotsen?

Der FC Red Bull Salzburg ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Sportboss. Rouven Schröder hat den Verein in Richtung Borussia Mönchengladbach verlassen.

Jetzt schreibt die "Bild" davon, dass ein Mann zu den Kandidaten zählt, der die ADMIRAL Bundesliga bestens kennt.

Klopp denkt wohl an Schicker

Dem Bericht zufolge denkt Jürgen Klopp - Global Head of Soccer bei Red Bull - über Hoffenheims Andreas Schicker nach. Der Steirer ist seit Oktober 2024 bei der TSG im Amt, lotste auch Cheftrainer und Landsmann Christian Ilzer aus Graz nach Sinsheim.

Zwischen 2020 und 2024 hatte er dieselbe Funktion bei Sturm Graz inne, davor arbeitete er für die Steirer als Scout (2018-2020). Schicker würde entsprechende die Liga bestens kennen.

Ob er selbst einen Wechsel zum sportlichen Rivalen seines Ex-Klubs in Betracht zieht, ist allerdings nicht bekannt.