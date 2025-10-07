Suche
    news

    DFB-Comeback: Nagelsmann nominiert England-Legionär nach

    Nach einem Jahr Absenz kehrt der Angreifer ins DFB-Team zurück. Grund dafür sind Verletzungsprobleme eines anderen DFB-Kickers.

    DFB-Comeback: Nagelsmann nominiert England-Legionär nach Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Kevin Schade kehrt nach mehr als einem Jahr in die deutsche Nationalmannschaft zurück.

    Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Angreifer des FC Brentford überraschend für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und Nordirland nachnominiert.

    Grund dafür sind Verletzungsprobleme bei Stuttgart-Offensivspieler Jaimie Leweling, der mit Adduktorenprobleme kämpft, sowie die Ungewissheit ob des Gesundheitszustandes von Newcastle-Star Nick Woltemade.

    Woltemade reist nach

    Der Mittelstürmer laborierte zuletzt an einem grippalen Infekt, stößt aber noch am Dienstag ins DFB-Quartier in Herzogenaurach hinzu. Ob Woltemade schon am Mittwoch mit dem Team trainieren kann, ist allerdings noch offen. Das erste Spiel steht für die DFB-Elf am 10. Oktober in Sinsheim gegen Luxemburg an.

    Schade reist ebenfalls schon am Dienstag an und könnte zu seinem fünften Länderspiel kommen. Sein bisher letztes Spiel für Deutschland absolvierte der Flügelspieler, der beim FC Brentford zum Stammpersonal zählt, im Oktober 2024. 

    Schade ist schon die zweite Nachnominierung - zuvor musste Nagelsmann bereits auf der Torhüterposition reagieren (Mehr Infos>>>).

     

    Kommentare