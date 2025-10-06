DFB-Keeper fällt für Länderspiele aus

Oliver Baumann fällt für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Luxemburg und Nordirland aus. Der 35-Jährige klagt über Übelkeit und pausiert daher.
Für ihn wird erstmalig Noah Atubolu nachnominiert.
Der 23-jährige Torhüter überzeugte in den letzten Monaten im Kasten des SC Freiburg mit starken Leistungen und stellte einen Bundesliga-Rekord auf, indem er fünf Elfmeter in Folge hält.
In der vergangenen Saison erreichte Atubolu zudem mit 609 Minuten ohne Gegentor eine neue Vereinsbestmarke.