    DFB-Keeper fällt für Länderspiele aus

    Oliver Baumann muss für die anstehenden Quali-Spiele absagen. Für ihn wird ein 23-Jähriger erstmals nominiert.

    DFB-Keeper fällt für Länderspiele aus Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Oliver Baumann fällt für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Luxemburg und Nordirland aus. Der 35-Jährige klagt über Übelkeit und pausiert daher.

    Für ihn wird erstmalig Noah Atubolu nachnominiert. 

    Der 23-jährige Torhüter überzeugte in den letzten Monaten im Kasten des SC Freiburg mit starken Leistungen und stellte einen Bundesliga-Rekord auf, indem er fünf Elfmeter in Folge hält.

    In der vergangenen Saison erreichte Atubolu zudem mit 609 Minuten ohne Gegentor eine neue Vereinsbestmarke.

