Spiel fünf zwischen dem KAC und Fehervar! Die Kärntner wollen dabei vor heimischer Kulisse wieder die Führung in der Viertelfinal-Serie übernehmen (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach vier Spielen steht es in der "Best-of-seven"-Serie 2:2. Die Ungarn konnten zuletzt daheim mit 3:2 gewinnen und den erneuten Ausgleich herstellen. Nach einem 2:2 nach regulärer Spielzeit netzte Hari für Fehervar in der Verlängerung.

KAC - Fehervar im LIVE-Ticker: