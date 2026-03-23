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ICE-Playoffs heute: KAC - Fehervar, Spiel 5

In Spiel Nummer fünf der Viertelfinal-Serie der win2day ICE Hockey League empfängt der KAC Fehervar. LIVE-Infos:

ICE-Playoffs heute: KAC - Fehervar, Spiel 5 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Spiel fünf zwischen dem KAC und Fehervar! Die Kärntner wollen dabei vor heimischer Kulisse wieder die Führung in der Viertelfinal-Serie übernehmen (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach vier Spielen steht es in der "Best-of-seven"-Serie 2:2. Die Ungarn konnten zuletzt daheim mit 3:2 gewinnen und den erneuten Ausgleich herstellen. Nach einem 2:2 nach regulärer Spielzeit netzte Hari für Fehervar in der Verlängerung.

KAC - Fehervar im LIVE-Ticker:

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