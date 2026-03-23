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Heute 19:30 Uhr
NEWS
ICE-Playoffs heute: KAC - Fehervar, Spiel 5
In Spiel Nummer fünf der Viertelfinal-Serie der win2day ICE Hockey League empfängt der KAC Fehervar. LIVE-Infos:
Spiel fünf zwischen dem KAC und Fehervar! Die Kärntner wollen dabei vor heimischer Kulisse wieder die Führung in der Viertelfinal-Serie übernehmen (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Nach vier Spielen steht es in der "Best-of-seven"-Serie 2:2. Die Ungarn konnten zuletzt daheim mit 3:2 gewinnen und den erneuten Ausgleich herstellen. Nach einem 2:2 nach regulärer Spielzeit netzte Hari für Fehervar in der Verlängerung.