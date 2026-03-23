Norwegens Biathlon-Erfolgscoach kehrt nach Frankreich zurück

Spektakulärer Trainerwechsel im Biathlon!

Siegfried Mazet bestätigt im Zuge des Saisonfinales in Oslo die Spekulationen um seine Person. Er bekennt sich gegenüber dem Sender "l’Équipe TV" zu einem Wechsel zurück nach Frankreich.

"Ich kehre zur französischen Nationalmannschaft zurück. In welcher Position, weiß ich noch nicht, aber wir sind uns alle einig", wird er von "Eurosport" zitiert.

Soll vier Jahre unterschreiben

Der 48-Jährige war in den letzten zehn Saisonen bei Norwegens Biathlonteam als Schießtrainer engagiert. Bereits seit Sommer 2025 war bekannt, dass er die Nation im Sommer verlassen werde. Das französische Team trainierte er bereits zwischen 2008 und 2016.

"Ich habe das Glück, in einem der beiden besten Teams der Welt zu sein und nun zum anderen besten Team der Welt zu wechseln. Das ist außergewöhnlich", sagt er. Auch am Erfolg von Johannes Thingnes Bø war er beteiligt.

In Frankreich würde er laut "l’Équipe" einen Vierjahresvertrag bekommen. Gute Ergebnisse bei den Olympischen Spielen 2030 in Frankreich seien das oberste Ziel der Nation.