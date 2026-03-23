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Verliert der DFB ein Leipzig-Toptalent an Franco Fodas Kosovo?

Im Trikot der Rasenballer macht der 21-Jährige auf sich aufmerksam. Spielt der U21-Nationalspieler Deutschlands bald die WM mit dem Kosovo?

Verliert der DFB ein Leipzig-Toptalent an Franco Fodas Kosovo? Foto: © GETTY
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Brajan Gruda (21) gilt als große Nachwuchshoffnung im DFB. Aktuell läuft er als Brighton-Leihspieler für RB Leipzig auf.

Seine Klasse eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat er zuletzt gegen Hoffenheim (5:0) mit zwei Treffern und einem Assist.

Im Nationalteam läuft Gruda aktuell für die deutsche U21 auf, die WM-Hoffnungen für das A-Team dürften aber überschaubar sein.

Neben Deutschland kann er auch für Albanien oder den Kosovo auflaufen. Zweiteres könnte sich - sofern sich der Kosovo noch für die WM qualifiziert - tatsächlich auftun.

Chancen sollen bei WM-Quali sehr gut sein

Der kosovarische Journalist Ylber Kelmendi schreibt: "Wenn Kosovo die WM-Qualifikation schafft, stehen die Chancen sehr gut, dass Brian Gruda für die Nationalmannschaft spielt. Es gibt bereits Kontakte zum kosovarischen Fußballverband."

Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda könnte sich entsprechend auf echte Verstärkung freuen. Gruda verbucht bereits 39 Premier-League-Spiele (Brighton & Hove Albion) und 37 Einsätze in der Deutschen Bundesliga (Mainz und Leipzig).

Der Kosovo steht aktuell in den WM-Playoffs, dort geht es auswärts gegen die Slowakei. Gewinnt man das Gastspiel, wartet im Finale daheim Italien oder Nordirland.

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