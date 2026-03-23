Trotz Traumsaison: Ex-Rapidler fehlt im Kroatien-Kader

Vergangene Saison stand Dion Beljo als Augsburg-Leihgabe beim SK Rapid in der ADMIRAL Bundesliga unter Vertrag. Im Sommer zog es den Kroaten in die Heimat zu Dinamo Zagreb.

Dort blüht er entsprechend auf. Mit 20 Treffern in 27 Spielen führt er die Torjägerliste souverän an. Ex-Salzburger Smail Prevljak (elf Tore für NK Istra) ist als Zweiter deutlich dahinter.

WM-Chance lebt dennoch

Auch in der Wertung um den Goldenen Schuh befindet er sich als bester Kroate auf Rang 13. Dennoch verzichtet Teamchef Zlatko Dalic auf eine Nominierung in den endgültigen Kader für den aktuellen Lehrgang.

Ist die WM-Chance für den Ex-Rapidler also dahin? "Er hat die gleichen Chancen wie die anderen fünf Angreifer. Wir beobachten ihn. Budimir ist gesetzt. Kramaric führt uns seit acht Jahren, Matanovic ist zurück in Form, Musa trifft, und es gibt noch Beljo und Kovacevic. Alles ist offen und die Chancen sind ausgeglichen", erklärt Nationaltrainer Zlatko Dalic.

Vor allem bei den Dinamo-Fans ist die Nicht-Nominierung ihres Torjägers umstritten. Man darf gespannt sein, ob der Ex-Rapidler noch auf den WM-Zug springt.