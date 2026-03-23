NEWS

Trotz Traumsaison: Ex-Rapidler fehlt im Kroatien-Kader

Im Rennen um den Goldenen Schuh befindet sich Dion Beljo auf Platz 13, in Kroatiens Liga ist er mit Abstand der beste Torjäger. Dennoch fehlt er im Kader.

Trotz Traumsaison: Ex-Rapidler fehlt im Kroatien-Kader Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Vergangene Saison stand Dion Beljo als Augsburg-Leihgabe beim SK Rapid in der ADMIRAL Bundesliga unter Vertrag. Im Sommer zog es den Kroaten in die Heimat zu Dinamo Zagreb.

Dort blüht er entsprechend auf. Mit 20 Treffern in 27 Spielen führt er die Torjägerliste souverän an. Ex-Salzburger Smail Prevljak (elf Tore für NK Istra) ist als Zweiter deutlich dahinter.

WM-Chance lebt dennoch

Auch in der Wertung um den Goldenen Schuh befindet er sich als bester Kroate auf Rang 13. Dennoch verzichtet Teamchef Zlatko Dalic auf eine Nominierung in den endgültigen Kader für den aktuellen Lehrgang.

Ist die WM-Chance für den Ex-Rapidler also dahin? "Er hat die gleichen Chancen wie die anderen fünf Angreifer. Wir beobachten ihn. Budimir ist gesetzt. Kramaric führt uns seit acht Jahren, Matanovic ist zurück in Form, Musa trifft, und es gibt noch Beljo und Kovacevic. Alles ist offen und die Chancen sind ausgeglichen", erklärt Nationaltrainer Zlatko Dalic.

Vor allem bei den Dinamo-Fans ist die Nicht-Nominierung ihres Torjägers umstritten. Man darf gespannt sein, ob der Ex-Rapidler noch auf den WM-Zug springt.

Mehr zum Thema

Verliert der DFB ein Leipzig-Toptalent an Franco Fodas Kosovo?

Verliert der DFB ein Leipzig-Toptalent an Franco Fodas Kosovo?

FIFA WM
1
Das ist das neue ÖFB-Auswärtstrikot für die WM 2026

Das ist das neue ÖFB-Auswärtstrikot für die WM 2026

ÖFB-Team
23
Kehl-Nachfolger: BVB erzielt Einigung mit Top-Kandidat

Kehl-Nachfolger: BVB erzielt Einigung mit Top-Kandidat

Deutsche Bundesliga
Norwegens Biathlon-Erfolgscoach kehrt nach Frankreich zurück

Norwegens Biathlon-Erfolgscoach kehrt nach Frankreich zurück

Biathlon
Mehr Spielzeit für ÖFB-Duo? BVB fehlt DFB-Teamspieler wochenlang

Mehr Spielzeit für ÖFB-Duo? BVB fehlt DFB-Teamspieler wochenlang

Deutsche Bundesliga
Union-Trainer passt Grundordnung für ÖFB-Kicker an

Union-Trainer passt Grundordnung für ÖFB-Kicker an

Deutsche Bundesliga
12
Ex-Real-Coach ist Teamchef-Posten los

Ex-Real-Coach ist Teamchef-Posten los

Fußball
2

Kommentare

FIFA WM 2026 Kroatien (Team, Fußball) Dion Beljo