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Bosnien-Teamchef erhebt Vorwürfe gegen Pentz-Trainer

Hat der Waliser vor den Playoffs seinen bosnischen Schützling absichtlich nicht spielen lassen? Das deutet zumindest der Teamchef an.

Bosnien-Teamchef erhebt Vorwürfe gegen Pentz-Trainer Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Für Bosnien & Herzegovina lebt auch nach Platz zwei in der ÖFB-Gruppe weiter die WM-Chance. In den Playoffs wartet im Halbfinale Wales.

Teamchef Sergej Barbarez wirft jetzt einem Klubtrainer indirekt unsportliches Verhalten vor. Benjamin Tahirovic kam bei Brödby in den letzten zwei Spielen nur auf 13 Einsatzminuten.

Es habe laut Teamchef "Probleme mit dem Trainer und dessen Hintergrund" gegeben. Die Mannschaft von ÖFB-Legionär Patrick Pentz wird mit Steve Cooper von einem Waliser betreut.

Barbarez schimpfte auch über ÖFB

Die wenige Einsatzzeit von Tahirovic habe laut Barbarez mutmaßlich mit seiner Herkunft zu tun. "Wenn der Trainer jemanden Glück wünscht, dann nicht unserer Nationalmannschaft", so der Bosnien-Teamchef.

Bereits vor dem Duell mit dem ÖFB erhob er Vorwürfe gegen den österreichischen Verband, die Einbürgerung von Emir Karic zu verzögern >>>

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