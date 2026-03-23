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Das ist das neue ÖFB-Auswärtstrikot für die WM 2026

PUMA und der ÖFB präsentieren wenige Tage vor dem Länderspiel-Doppel gegen Ghana und Südkorea das neue Auswärtstrikot.

Das ist das neue ÖFB-Auswärtstrikot für die WM 2026 Foto: © ÖFB
Textquelle: © LAOLA1
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"Vom Kaffenhaus auf den Rasen" - das Auswärtstrikot vereint die Eleganz der österreichischen Kaffeehauskultur mit der Dynamik des Fußballs.

Mit diesen Worten präsentieren PUMA und der Österreichische Fußballbund am Montag gemeinsam das neue Auswärtstrikot der österreichischen Nationalmannschaft. "For the Love of the Shirt" bleibt das verbindende Leitmotiv der Kollektion, heißt es.

"Für den ÖFB steht bei diesem Auswärtstrikot die klare Verbindung von Leistung, Identität und Wiedererkennbarkeit im Vordergrund. Gemeinsam mit PUMA haben wir ein Trikot entwickelt, das unsere Nationalteams optimal unterstützt, unsere Kultur reflektiert transportiert und zugleich einen eigenständigen österreichischen Zugang sichtbar macht: modern, funktional und nah an unseren Fans", sagt Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

So sieht das neue Auswärtstrikot aus:

"Elegant und detailverliebt" - Das neue ÖFB-Auswärtstrikot

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