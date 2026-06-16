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NEWS
WM um Mitternacht: Irak - Norwegen
Erling Haaland und Co. steigen in die WM ein. Erster Gegner ist der Irak. LIVE-Infos:
Für Norwegen beginnt die WM mit dem Duell gegen den Irak (ab 0:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die "Wikinger" treffen neben dem Irak auch auf Frankreich und den Senegal. Zuletzt remisierten die Nordlichter 1:1 mit Marokko.
Der Irak konnte seinen letzten Test nicht gewinnen und verlor mit 0:2 gegen Venezuela. Als Außenseiter in Gruppe I hat man nichts zu verlieren.