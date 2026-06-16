Für Norwegen beginnt die WM mit dem Duell gegen den Irak (ab 0:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die "Wikinger" treffen neben dem Irak auch auf Frankreich und den Senegal. Zuletzt remisierten die Nordlichter 1:1 mit Marokko.

Der Irak konnte seinen letzten Test nicht gewinnen und verlor mit 0:2 gegen Venezuela. Als Außenseiter in Gruppe I hat man nichts zu verlieren.

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