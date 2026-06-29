Brasilien Brasilien BRA Japan Japan JPN
Endstand
2:1
0:1 , 2:0
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Martinelli wird zum Helden: Brasilien bezwingt Japan spät

Der Joker sticht und schießt die "Selecao" mit einem Treffer in der Nachspielzeit ins Achtelfinale.

Martinelli wird zum Helden: Brasilien bezwingt Japan spät Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © LAOLA1
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Brasilien zieht ins Achtelfinale der WM ein! Die "Selecao" bezwingt Japan dank eines späten Martinelli-Treffers mit 2:1.

Das Spiel startet wie erwartet: Brasilien ist die meiste Zeit am Ball, Japan konzentriert sich auf die Defensive und lauert auf Konter.

Die erste nennenswerte Aktion haben die Brasilianer nach knapp 15 Minuten: Cunha kommt zum Abschluss, doch Suzuki in Japans Kasten ist zur Stelle (14.).

Brasilien ist auch nach der Trinkpause überlegen, es treffen aber die Japaner. Sano startet im Mittelfeld einen Alleingang, wird etwa 20 Meter vor dem Tor nicht attackiert und zieht ab. Der Ball passt genau ins linke untere Eck - 1:0 für den Außenseiter (29.)!

Casemiro beweist Köpfchen

Am vertrauten Bild ändert sich dadurch wenig: Brasilien kontrolliert das Spiel, ohne aber gefährlich zu werden. Vinicius Junior (34.) und Cunha (39.) versuchen es aus der zweiten Reihe, jedoch viel zu zentral.

Zur Pause wechselt Brasiliens Teamchef Ancelotti. Endrick kommt für den angeschlagenen Paqueta. Die "Selecao" legt danach eine bessere Energie an den Tag. Guimares zwingt Suzuki mit einem Kopfball nach einer Danilo-Flanke zu einer Parade (52.).

Kurz darauf beinahe der Ausgleich. Nach einer Flanke kommt Casemiro mit einem Flugkopfball angeflogen, doch die Japaner retten im Verbund auf der Linie (54.). In der nächsten Situation sind sie aber machtlos. Wieder fliegt eine Flanke in den Strafraum, wieder ist Casemiro da und diesmal ist der Ball drin (56.).

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Brasilien ist nun am Drücker und hat sogar die Chance auf die Führung: Vini Jr. zieht sehenswert in den Strafraum, scheitert mit seinem Abschluss aber am Pfosten (59.).

In den Minuten danach kann Japan wieder für ein wenig Entlastung sorgen und kommt durch Ueda sogar zu einem Abschluss, den Alisson nur im Nachfassen sichern kann (64.).

Martinelli macht sich zum Helden

Brasilien arbeitet weiter an der Führung, es fehlt aber der letzte Pass. Japan steht zudem hinten wieder besser. In Minute 86 gibt es Elfmeter-Alarm als der eingewechselte Martinelli von Maeda nach einem Freistoß im Gesicht getroffen wird. Die Pfeife von Referee Mariani bleibt aber stumm und auch der VAR meldet sich nicht.

Als alles schon auf eine Verlängerung hindeutet, passiert es doch noch: Ein feiner Steckpass von Bruno findet Martinelli am Fünfer, er schießt zum 2:1 ein (90.+5).

Mariani packt noch ein paar zusätzliche Nachspielzeit-Minuten drauf, doch Brasilien bringt den Sieg letztlich über die Zeit und steht im Achtelfinale.

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