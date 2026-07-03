Kolumbien Kolumbien COL
Ghana Ghana GHA
Morgen 03:30 Uhr
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2 7.50
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WM heute: Sechzehntelfinale Kolumbien - Ghana

Das 16. und letzte Sechzehntelfinale bei der WM 2026 bestreiten Kolumbien und Ghana. LIVE-Infos:

WM heute: Sechzehntelfinale Kolumbien - Ghana Foto: © IMAGO / Icon Sportswire
Textquelle: © LAOLA1
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Kolumbien gegen Ghana - so lautet das letzte Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kämpfen diese beiden Nationen um das letzte Ticket für das Achtelfinale (ab 3:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Kolumbien avancierte als Gruppenerster in die K.o.-Phase, Ghana setzte sich als einer der besten Gruppendritten durch.

Im Achtelfinale wartet die Schweiz.

Zum Turnierbaum >>>

WM-Sechzehntelfinale Kolumbien - Ghana im LIVE-Ticker:

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