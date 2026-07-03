WM heute: Sechzehntelfinale Kolumbien - Ghana

Kolumbien gegen Ghana - so lautet das letzte Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kämpfen diese beiden Nationen um das letzte Ticket für das Achtelfinale (ab 3:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Kolumbien avancierte als Gruppenerster in die K.o.-Phase, Ghana setzte sich als einer der besten Gruppendritten durch.

Im Achtelfinale wartet die Schweiz.

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WM-Sechzehntelfinale Kolumbien - Ghana im LIVE-Ticker: