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NEWS
WM heute: Sechzehntelfinale Kolumbien - Ghana
Das 16. und letzte Sechzehntelfinale bei der WM 2026 bestreiten Kolumbien und Ghana. LIVE-Infos:
Kolumbien gegen Ghana - so lautet das letzte Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026.
In der Nacht von Freitag auf Samstag kämpfen diese beiden Nationen um das letzte Ticket für das Achtelfinale (ab 3:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Kolumbien avancierte als Gruppenerster in die K.o.-Phase, Ghana setzte sich als einer der besten Gruppendritten durch.
Im Achtelfinale wartet die Schweiz.