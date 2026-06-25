Tunesien Tunesien TUN
Niederlande Niederlande NED
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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Tunesien - Niederlande

WM 2026 heute live: Wo läuft Tunesien gegen Niederlande am Freitag ab 1:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Tunesien - Niederlande Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Freitag mit dem Spiel Tunesien gegen Niederlande (Freitag, ab 1:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Donnerstag, 25.06., 22:00 Uhr: Ecuador vs. Deutschland

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 22:00 Uhr: Curaçao vs. Elfenbeinküste

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Freitag, 26.06., 01:00 Uhr: Tunesien vs. Niederlande

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Freitag, 26.06., 01:00 Uhr: Japan vs. Schweden

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Freitag, 26.06., 04:00 Uhr: Türkei vs. USA

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Freitag, 26.06., 04:00 Uhr: Paraguay vs. Australien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

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