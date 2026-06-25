Paraguay Paraguay PAR
Australien Australien AUS
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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Paraguay - Australien

WM 2026 heute live: Wo läuft Paraguay gegen Australien am Freitag ab 4:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Paraguay - Australien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Freitag mit dem Spiel Paraguay gegen Australien (Freitag, ab 4:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Donnerstag, 25.06., 22:00 Uhr: Ecuador vs. Deutschland

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 22:00 Uhr: Curaçao vs. Elfenbeinküste

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Freitag, 26.06., 01:00 Uhr: Tunesien vs. Niederlande

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Freitag, 26.06., 01:00 Uhr: Japan vs. Schweden

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Freitag, 26.06., 04:00 Uhr: Türkei vs. USA

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Freitag, 26.06., 04:00 Uhr: Paraguay vs. Australien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

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