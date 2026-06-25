WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Paraguay - Australien

Die FIFA WM 2026 geht am Freitag mit dem Spiel Paraguay gegen Australien (Freitag, ab 4:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Donnerstag, 25.06., 22:00 Uhr: Ecuador vs. Deutschland

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ARD & MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 22:00 Uhr: Curaçao vs. Elfenbeinküste

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Freitag, 26.06., 01:00 Uhr: Tunesien vs. Niederlande

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ARD & MagentaTV

Freitag, 26.06., 01:00 Uhr: Japan vs. Schweden

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Freitag, 26.06., 04:00 Uhr: Türkei vs. USA

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Freitag, 26.06., 04:00 Uhr: Paraguay vs. Australien