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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Japan - Schweden

WM 2026 heute live: Wo läuft Japan gegen Schweden am Freitag ab 1:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Japan - Schweden Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Freitag mit dem Spiel Japan gegen Schweden (Freitag, ab 1:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Donnerstag, 25.06., 22:00 Uhr: Ecuador vs. Deutschland

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Donnerstag, 25.06., 22:00 Uhr: Curaçao vs. Elfenbeinküste

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Freitag, 26.06., 01:00 Uhr: Tunesien vs. Niederlande

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Freitag, 26.06., 01:00 Uhr: Japan vs. Schweden

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Freitag, 26.06., 04:00 Uhr: Türkei vs. USA

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Freitag, 26.06., 04:00 Uhr: Paraguay vs. Australien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

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