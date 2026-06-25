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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Japan - Schweden
WM 2026 heute live: Wo läuft Japan gegen Schweden am Freitag ab 1:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Freitag mit dem Spiel Japan gegen Schweden (Freitag, ab 1:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.
In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Donnerstag, 25.06., 22:00 Uhr: Ecuador vs. Deutschland
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ARD & MagentaTV
Donnerstag, 25.06., 22:00 Uhr: Curaçao vs. Elfenbeinküste
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Freitag, 26.06., 01:00 Uhr: Tunesien vs. Niederlande
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD & MagentaTV
Freitag, 26.06., 01:00 Uhr: Japan vs. Schweden
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Freitag, 26.06., 04:00 Uhr: Türkei vs. USA
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Freitag, 26.06., 04:00 Uhr: Paraguay vs. Australien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD & MagentaTV