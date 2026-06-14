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Zwei Männer nach Diebstahl bei Englands Team gefasst

Das Diebesgut ist Berichten zufolge wieder da.

Zwei Männer nach Diebstahl bei Englands Team gefasst Foto: © IMAGO / Mark Pain
Textquelle: © APA
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Nach dem Diebstahl bei Englands Nationalmannschaft sind zwei Männer festgenommen worden.

Dies gibt die Staatsanwältin von Jackson County, Melesa Johnson, bekannt.

Die beiden Verdächtigen befinden sich demnach in Gewahrsam und seien wegen Hehlerei in einem schweren Fall angeklagt worden.

Berichten zufolge erhielten die Engländer ihre gestohlene Ausrüstung zurück. >>>

Diebesgut in Höhe von 18.000 Dollar

Das Tuchel-Team war vor seiner Ankunft im Trainingsquartier in Kansas City bestohlen worden. Dabei war in Fahrzeugen eingebrochen worden, die Trainingsausrüstung für die "Three Lions" transportieren.

Das Diebesgut hatte nach Behördenangaben einen geschätzten Wert in Höhe von 18.000 Dollar (rund 15.550 Euro).

"Jackson County wird keinerlei kriminelle Handlungen dulden, die sich gegen Besucher der Weltmeisterschaft richten, einschließlich der internationalen Mannschaften, die zu diesem Wettbewerb angereist sind", sagt Staatsanwältin Johnson.

England startet am Mittwoch gegen Kroatien (22.00 Uhr MESZ) in die WM.

Der Spielplan >>>

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