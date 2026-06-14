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Aufatmen bei England: Gestohlenes Equipment wieder da

Den "Three Lions" wurden vor ihrer Ankunft einige Trainingsutensilien gestohlen.

Aufatmen bei England: Gestohlenes Equipment wieder da Foto: © IMAGO / Mark Pain
Textquelle: © LAOLA1
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Gute Nachrichten für England vor dem eigenen WM-Auftakt gegen Kroatien am Dienstag!

Am Freitag wurde berichtet, dass einige Trainingsutensilien, darunter auch Schuhe und Bälle aus einem Transporter im Trainingscamp gestohlen wurden (Hier nachlesen >>>).

Torhüter Dean Henderson bestätigte nun nach der ersten Trainingseinheit am Samstag, dass "alles wieder da ist. Also ist alles gut."

Dan Burn hat seine Schuhe wieder

Zuvor hatte Kansas Citys Bürgermeister Quinton Lucas mitgeteilt, dass Behörden auf "lokaler, staatlicher und föderaler Ebene" Ermittlungen aufgenommen hätten, nachdem Fahrzeuge, die Ausrüstung von Florida zum Trainingsgelände Swope Soccer Village transportierten, aufgebrochen worden waren.

Auch Abwehrspieler Dan Burn bestätigte, dass seine Ausrüstung und seine Schuhe wieder da seien.

Damit steht einem Auftakt der "Three Lions" um Cheftrainer Thomas Tuchel am Dienstag nichts mehr im Weg.

Der WM-Spielplan >>>

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