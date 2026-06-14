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Heute 06:00 Uhr
NEWS
WM 2026 LIVE: Australien - Türkei
Die Türken sind erstmals seit 2002 wieder bei einer WM dabei und treffen zum Auftakt auf Australien. LIVE-Infos:
Australien bekommt es am Sonntag im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft in Gruppe D mit der Türkei zu tun (ab 06:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Die Türken konnten zuletzt beim Test gegen Venezuela einen 2:1-Sieg feiern und Selbstvertrauen sammeln.
Australien hingegen remisierte im letzten Testspiel 1:1 mit der Schweiz.
In Gruppe D sind außerdem noch Gastgeber USA und Paraguay dabei. Die US-Hausherren legten am Samstag mit einem 4:1-Sieg über Paraguay vor.
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