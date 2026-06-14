WM 2026 LIVE: Australien - Türkei

Australien bekommt es am Sonntag im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft in Gruppe D mit der Türkei zu tun (ab 06:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Türken konnten zuletzt beim Test gegen Venezuela einen 2:1-Sieg feiern und Selbstvertrauen sammeln.

Australien hingegen remisierte im letzten Testspiel 1:1 mit der Schweiz.

In Gruppe D sind außerdem noch Gastgeber USA und Paraguay dabei. Die US-Hausherren legten am Samstag mit einem 4:1-Sieg über Paraguay vor.

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