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WM 2026 LIVE: Australien - Türkei

Die Türken sind erstmals seit 2002 wieder bei einer WM dabei und treffen zum Auftakt auf Australien. LIVE-Infos:

WM 2026 LIVE: Australien - Türkei Foto: © IMAGO / Buzzi
Textquelle: © LAOLA1
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Australien bekommt es am Sonntag im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft in Gruppe D mit der Türkei zu tun (ab 06:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Türken konnten zuletzt beim Test gegen Venezuela einen 2:1-Sieg feiern und Selbstvertrauen sammeln.

Australien hingegen remisierte im letzten Testspiel 1:1 mit der Schweiz.

In Gruppe D sind außerdem noch Gastgeber USA und Paraguay dabei. Die US-Hausherren legten am Samstag mit einem 4:1-Sieg über Paraguay vor.

WM 2026: Alle Gruppen/Tabellen >>>

LIVE-Ticker:

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