Türkei fliegt zum WM-Auftakt auf die Nase

Die Türkei enttäuscht bei ihrem WM-Comeback! Im ersten WM-Spiel seit 24 Jahren setzt es in Vancouver eine 0:2-Niederlage gegen Australien.

Nestory Irankunda (27.) und Connor Metcalfe (75.) erzielen die entscheidenden Tore. GAK-Profi Jacob Italiano steht bei Australien in der Startelf und spielt bis zur 74. Minute.

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Irankunda überrumpelt die Türkei

Die Türkei dominiert von Anfang an das Spiel, kann den tiefen Block der Australier aber nicht knacken. Außer Weitschüssen von Arda Güler (7.) und Ferdi Kadıoğlu (17.) oder einer Halbchance Gülers im Sechzehner (26.) bleiben aber auch die Türken ungefährlich.

In Minute 27 dann die faustdicke Überraschung: Paul Okon-Engstler schickt Irankunda mit dem langen Ball in die Tiefe, der Stürmer der Australier zieht nach innen und lässt Merih Demiral locker aussteigen. Der Abschluss sitzt auch, Irankunda bringt Australien in Führung.

Wenig später sind die Türken so nah am Ausgleich wie sonst nie in der ersten Hälfte. Innenverteidiger Abdülkerim Bardakcı ist weit aufgerückt und feuert einen wuchtigen Distanzschuss ab, der aber nur ans Aluminium donnert (30.).

Die Türkei rennt an...

Mit der Führung im Rücken ziehen sich die "Socceroos" weiter zurück und überlassen der Türkei das Spiel. Kurz vor der Pause laufen die Türken wieder in einen Konter, Irankunda scheitert diesmal aber an Torhüter Uğurcan Çakır.

Nach der Pause haben die Australier ihre spielerisch stärkste Phase. Den Höhepunkt bildet ein Kopfball von Harry Souttar, den Çakır allerdings abwehren kann (53.).

Schon wenig später hat die Türkei wieder die absolute Kontrolle über das Spiel. Güler scheitert jedoch mit einem Freistoß an "Socceroos"-Schlussmann Patrick Beach (57.).

... und läuft wieder in einen Konter

Während die Türkei ihre spielerische Dominanz nicht in Tore umsetzen kann, gehen die Australier wieder in den Konter:

Connor Metcalfe wird auf dem Weg zum Sechzehner nicht angegriffen und hat alle Zeit der Welt, seinen Schuss präzise neben die Stange zu platzieren. Çakır hat keine Chance, plötzlich steht es 2:0 für die "Socceroos" (75.)

Weil weder Çalhanoğlu (85.) noch Güler (89.) Australien-Schlussmann Beach überwinden können, bleibt es bis zum Schluss beim überraschenden 2:0 für Australien.

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