Gattuso geht wohl nach WM-Debakel - Holt Italien Ex-Coach?

Gennaro Gattuso konnte Italien nicht mehr retten. Im Juni 2025 heuerte er als Teamchef an, auch er konnte die bis dato verpatzte WM-Qualifikation nicht mehr retten. Im Playoff scheiterte man an Bosnien und Herzegowina im Elfmeterschießen.

So wartet Italien mindestens 16 Jahre auf eine WM-Teilnahme (zuletzt 2014), entsprechend wurde das Team auch medial zerrissen >>>

Gattuso hat wohl keine Zukunft mehr. Laut Transferinsider Fabrizio Romano ist das bereits besiegelt, er selbst wolle nach der Enttäuschung nicht mehr weitermachen.

Trainer von Topklubs gehandelt

Zwei mögliche Nachfolger werden gehandelt. "Sky Italia" nennt Antonio Conte (Napoli) und Massimiliano Allegri. Conte hatte den Job zwischen 2014 und 2016 inne, verbucht eine durchaus erfolgreiche Europameisterschaft in Frankreich.

Das Team schaltete damals im Achtelfinale Spanien aus, scheiterte im Viertelfinale an Deutschland erst im Elfmeterschießen. Vergangene Saison wurde Conte mit Napoli Meister.

Allegri kann auf zahlreiche Erfolge auf Klubebene zurückblicken, mit Juventus wurde er sechs Mal Meister und stand zwei Mal im Finale der UEFA Champions League.

Ob Milan oder Napoli ihre Trainer freigeben würden, bleibt zu hinterfragen.

Auch Mancini wird ins Spiel gebracht

Des Weiteren bringt die "Gazzetta dello Sport" Roberto Mancini ins Spiel.

Der Trainer, der die Italiener zum EM-Triumph 2021 führte, steht aktuell bei Al-Sadd in Katar unter Vertrag. Doch dort könnte er den Vertrag jederzeit auflösen.

Vor allem wenn ein neuer Verbandspräsident gewählt werden sollte, könnte Mancini zu einer ernsthaften Option werden.