Austria-Kickerin steht erstmals im ÖFB-A-Teamkader

Für das ÖFB-Frauen-Nationalteam steht im April schon einiges am Spiel. Nach Pleiten gegen Norwegen und Slowenien steht das Team von Alexander Schriebl in der WM-Qualifikation bereits unter Druck.

Am 14. April wartet ein Gastspiel gegen Deutschland in Nürnberg, es folgt ein Heimauftritt gegen die DFB-Elf in Ried. Ein Punktgewinn wäre gegen die Favoritinnen definitiv von Vorteil. Alexander Schriebl hat jetzt seinen Kader nominiert.

Mit Eileen Campbell (Union Berlin) und Laura Wienroither (Manchester City) feiern zwei Spielerinnen ihr Comeback.

Austrainerin mit A-Kader-Debüt

Erstmals an Bord ist Louise Schöfferl (24) vom FK Austria Wien. Patricia Pfanner (22/First Vienna FC) feiert ihre Premiere auf der Abrufliste.

"Die Rollenverteilung könnte deutlicher nicht sein. Mit Deutschland warten die beiden schwierigsten Aufgaben in dieser Gruppenphase auf uns. Sie bewegen sich nicht nur in der Breite, sondern auch qualitativ auf einem eigenen Level. Für uns gilt es, uns in den beiden Duellen so gut wie möglich zu präsentieren und mit Mut, Leidenschaft und Herz in die Spiele zu gehen", so Schriebl.

Der ÖFB-Kader im Überblick:

TOR: EL SHERIF Mariella (SV Werder Bremen/GER/6), PAL Jasmin (FK Austria Wien/6/), RUSEK Larissa (Juventus Turin/ITA/0)

ABWEHR: D‘ANGELO Chiara (SV Werder Bremen/8/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/23/3), GUTMANN Sarah (SV Werder Bremen/1/0), HANSHAW Verena (West Ham/ENG/127/10), KIRCHBERGER Virginia (FK Austria Wien/121/5), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/76/10), SCHÖFFEL Louise (FK Austria Wien/0/0), WENGER Claudia (Bayer 04 Leverkusen/13/0), WIENROITHER Laura (Manchester City/ENG/45/2)

MITTELFELD: DUNST Barbara (FC Bayern München/91/13), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/25/2), OJUKWU Nicole (FC Freiburg/GER/1/0), PLATTNER Maria (FC Bayern München II/GER/18/5), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/163/25), REISSNER Naika (1. FC Union Berlin/GER/1/0), SCHASCHING Annabel (RB Leipzig/GER/34/3)

ANGRIFF: BRUNOLD Carina (SKN St. Pölten/10/0), BRUNNTHALER Melanie (Hamburger SV/GER/7/0), CAMPBELL Eileen (Union Berlin/GER/28/9), HICKELSBERGER Julia (Galatasaray Istanbul/TUR/49/9)

Auf Abruf:

BILLA Nicole (VFB Stuttgart/GER/107/47), GEORGIEVA Marina (1. FC Union Berlin/GER/48/0), HAIDNER Larissa (Hamburger SV/GER/0/0), KLEIN Jennifer (SKN St. Pölten/21/2), KRESCHE Isabella (Tampa Bay Sun/USA/6), LEITNER Annelie (DUX Logrono/ESP/0/0), MÄDL Valentina (Bayer 04 Leverkusen/GER/0/0), MAGERL Julia (RB Leipzig/GER/4/1), PFANNER Patricia (First Vienna FC 1894/0/0), PINTHER Viktoria (FC Como/ITA/53/2), RUKAVINA Magdalena (SKN St. Pölten/1/0), SARAC Ines (First Vienna FC 1894/0/0), SCHIRMBRAND Sophia (FC Red Bull Salzburg/0/0), SCHÖNWETTER Christina (VfL Wolfsburg/GER/0), SPINN Laura (FC Red Bull Salzburg/0/0), SPINN Greta (FC Red Bull Salzburg/0/0), WEISS Tatjana (FK Austria Wien/0/0), WIRNSBERGER Anna (SK Sturm Graz/0/0)