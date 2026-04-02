Ex-Salzburg-Coach von WM-Rasen enttäuscht: "Macht ihn perfekt!"

Jesse Marsch blickt mit großer Vorfreude auf den Sommer. Der Ex-Salzburg-Coach darf Co-Gastgeber Kanada bei der WM als Teamchef anführen.

Zur Vorbereitung stand ein Länderspiel gegen Island in Toronto am Plan (0:0). Dabei präsentierte sich der Rasen im WM-Stadion noch nicht reif für das Großturnier.

"Natürlich sind die Greenkeeper sehr besorgt darüber, den Rasen in einer guten Verfassung zu halten", wird Jesse Marsch von "Waking The Red" zitiert.

Marsch bat um Wässerung

Die aktuellen Bedingungen akzeptiere er. "Wenn er diese Woche nicht perfekt ist, ist es okay, aber macht ihn bitte bis Sommer für diese wichtigen Spiele perfekt. Ich denke, wir sorgen uns sehr darum. Wir haben sie am Freitag angebettelt den Rasen zu wässern, weil es so kalt war und sie waren nett genug, es zu tun", so der Ex-Salzburg-Trainer.

Dabei war Marsch nicht immer ein Fan davon, dass der eigene Rasen schön ist. "Als ich bei Leeds United war, wollten wir gegen Manchester City, dass der Rasen total scheiße ist, aber unsere Greenkeeper wollten uns das nicht erfüllen", erzählt er.

Für Kanada wäre es ihm zu Folge aber ein Vorteil. "Wir mögen schnelle Spielfelder, wir haben ein schnelles Team und wir wollen schnell spielen", erläutert der 52-Jährige.

DFB-Elf spielt dort

Im Heimstadion vom FC Toronto wird man vieles versuchen, dass der Rasen in WM-Form kommt. Insgesamt sind fünf Gruppenspiele und eine Achtelfinalpartie in Toronto geplant.

Kanada bestreitet das Auftaktspiel gegen Bosnien dort, ehe man nach Vancouver weiterzieht. Die DFB-Elf ist zum zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste dort zu Gast.

Österreich wird hingegen nicht in Toronto spielen, geplant ist dort das Achtelfinale zwischen den Gruppenzweiten von Gruppe K und L.