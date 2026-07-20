WM-Bilanz: Killer und Game Changer

Und wenn er keine Tore schießt und auch keine vorbereitet, ist sein Wert für das Spiel doch sehr in Frage zu stellen, da er ohnehin kaum bis gar nicht in der Defensive am Spiel gegen den Ball teilnimmt. Im Finale hat Argentinien nach der Roten Karte gegen Fernandez in der 93. Minute daher gefühlt mit zwei Spielern weniger verteidigt.

Überragender Messi

Dennoch hat Messi mit 8 Toren und 4 Vorlagen in 8 Spielen noch einmal eine überragende WM gespielt. Nun muss Messi aber als Vizeweltmeister abtreten.

Zudem ist es ihm auch nicht vergönnt, als ewiger WM-Rekordtorschütze in den Urlaub zu fahren. Kylian Mbappe entriss ihm im Freundschaftsspiel um den 3. Platz diesen Titel mit 2 Toren bei der 4:6-Niederlage gegen England und hat mit 22 Toren nun eines mehr als Messi.

Aber kommen wir noch einmal zu den inzwischen zahnloseren Killern.

Ronaldos Trampelpfad und Neymars Arthrose

Niemand hat Interesse daran, die unglaubliche Weltkarriere von Cristiano Ronaldo zu beschmutzen, denn welch großartige Leistung er über mehr als 20 Jahre auf allerhöchstem Niveau vollbracht hat, verdient jeden Respekt.

Auch das Standing von Neymar Jr. in der brasilianischen Nationalmannschaft, bevor ihm 2014 der Kolumbianer Juan Zuniga die Lendenwirbelsäule zerschmettert hat, ist unbestritten. Dennoch gilt es zu erkennen, ob man über dem Zenit seiner Leistungsfähigkeit noch konkurrenzfähig ist oder nicht.

Gerüchten zufolge sollen die Greenkeeper immer noch damit beschäftigt sein, den Trampelpfad zu vertikutieren, den Ronaldo zwischen Sechzehner und Mittellinie hinterlassen hat. Aber immerhin konnte er gegen überforderte Usbeken und mit einem Elfmeter gegen Kroatien trotzdem noch 3 Tore erzielen.