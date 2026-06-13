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Dieser TV-Sender zeigt den WM-Kracher Brasilien gegen Marokko

In Österreich sind alle Spiele der FIFA WM 2026 im Free-TV zu sehen. Der ORF und ServusTV teilen sich die Partien auf. Ein Überblick:

Dieser TV-Sender zeigt den WM-Kracher Brasilien gegen Marokko Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht in der Nacht von Samstag auf Sonntag weiter mit dem Spiel von Brasilien gegen Marokko (Sonntag, ab 0.00 Uhr im LIVE-Ticker) weiter.

In Österreich sind alle Spiele der WM im Free-TV zu sehen. Der ORF und ServusTV übertragen jeweils 52 Partien. Die Spiele sind auch im Stream auf ORF ON sowie ServusTV On zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Sonntag, 14.06., 00:00 Uhr: Brasilien vs. Marokko – live auf ServusTV

Sonntag, 14.06., 03:00 Uhr: Haiti vs. Schottland – live auf ServusTV

Sonntag, 14.06., 06:00 Uhr: Australien vs. Türkei – live auf ServusTV

Sonntag, 14.06., 19:00 Uhr: Deutschland vs. Curacao – live im ORF1

Sonntag, 14.06., 22:00 Uhr: Niederlande vs. Japan – live im ORF1

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